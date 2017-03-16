Областная газета
Спорт 16 марта 2017, 17:06

Соперником «УГМК» в «Финале четырёх» будет турецкий «Фенербахче»

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 28 февраля - 1 марта.

Баскетбол

Евролига (женщины): Наталья Хейкова не позволила российским командам установить рекорд «Финалов четырёх»

1/4 финала. Третьи матчи

Результаты матчей: «Надежда» (Оренбург) - ЗВВЗ УСК (Чехия) - 59:70 (итоговый счёт в серии - 1-2), «Фенербахче» (Турция) - «Перфумериас Авенида» - 87:70 (2-1).

  • Ранее в «Финал четырёх» вышли действующий чемпион «УГМК» и курское «Динамо».
  • Оренбургская «Надежда» не вышла в «Финал четырёх» после домашнего разгрома от пражского УСК, таким команда легендарный тренер чешской команды Наталья Хейкова не позволила российским клубам установить рекорд Евролиги - три команды от одной страны в «Финале четырёх».
  • В первый день «Финала четырёх» (14 апреля) сыграют «Динамо» (Курск) - ЗВВЗ УСК (Чехия), «УГМК» (Екатеринбург) - «Фенербахче» (Турция). Проигравшие 16 апреля проведут матч за 3-е место, победители в тот же день определят клубного чемпиона Европы.
  • В составе «Фенербахче», с которым предстоит сыграть «лисицам», нынче выступают наши старые знакомые Сандрин Груда и Кэндис Паркер.
  • Место проведения «Финала четырёх» Европейское бюро ФИБА объявит в ближайшие дни.

Суперлига. Третий дивизион (мужчины): «Уралмаш» подтверждает статус фаворита

Плей-офф

1/4 финала. Вторые матчи

«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Русичи» (Курск) - 93:80 (21:23, 24:10, 24:26, 24:21).

Самые результативные: Евстафьев (18), Воскресенский (17), Досманов (16).

Другие матчи: «Динамо-МГТУ» - «Уфимец» - 93:86 (счёт в серии - 2-0), «АлтайБаскет» - «Нефтехимик» - 86:69 (2-0), «Арсенал» - «Эльбрус» - 108:83 (1:1).

  • Третьи и, в случае необходимости четвёртые матчи пройдут 18-19 марта соответственно в Курске, Уфе, Тобольске и Черкесске.

Хоккей с мячом: «Уральский трубник» проиграл четвертьфинальную серию «Воднику»

Плей-офф

1/4 финала. Четвёртый матч.

«Водник» (Архангельск) - «Уральский трубник» (Первоуральск) - 5:3 (3:1).

Итоговый счёт в серии - 3-1.

Голы: 0:1 Маркин (Липин, 0.49, свободный), 1:1 Калинин (Козлов, 6.21, угловой), 2:1 Дергаев (Кузьмин, 15.53, угловой), 3:1 Антонов (Попутников, 41.37), 4:1 Попутников (Кузьмин, 57.49, угловой), 4:2 Почкунов (Фефелов, 74.16), 5:2 Дергаев (76.31), 5:3 Липин (83.21).

  • «Уральский трубник» выбыл из дальнейшей борьбы за медали чемпионата. В итоговом рейтинге турнира команда из Первоуральска расположилась на пятом месте.
  • Победитель и призёры чемпионата будут определены в «Финале четырёх», который состоится в 23 - 26 марта в Хабаровске. В полуфиналах играют «СКА-Нефтяник» - «Енисей», «Байкал-Энергия» - «Водник».
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