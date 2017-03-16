«Трубник» проиграл на «пятёрку»

Лидер нынешнего «Трубника» Сергей Почкунов (№71) — типичный представитель хоккейной семьи. Фото: vk.com/Уральский трубник

«Уральский трубник» проиграл четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом в гостях архангельскому «Воднику» (3:5), а с ним и всю серию до трёх побед.

Досадно, что первоуральцы не смогли воспользоваться добытым в регулярном чемпионате преимуществом своего поля, но тем не менее в сухом остатке нынешняя итоговая позиция «Уральского трубника» — пятая — повторение лучшего результата команды в чемпионатах России, прежде команда из Первоуральска финишировала на пятой строчке дважды — в 2001 и 2006 годах. К слову, на рекордную высоту ещё в чемпионатах Советского Союза «Уральский трубник» поднимался полвека назад — в 1963 и 1964 годах.

А ведь перед началом сезона 2016/2017 в клубе считали за удачу, если команде при новой и в высшей степени экспериментальной формуле проведения чемпионата удастся зацепиться за плей-офф через стыковые игры. Но уже со старта первоуральцы в своей Восточной группе оказались в первой четвёрке и завоёванные позиции в итоге удержали. А в целом «Уральский трубник» в нынешнем сезоне если не прыгнул выше головы, то выжал максимум из имеющихся возможностей.

Из слагаемых успеха стоит, пожалуй, отметить несколько сильных кадровых ходов, сделанных в межсезонье. Прежде всего, это приглашение заслуженного тренера России Валерия Эйхвальдана должность спортивного директора. Фактически же в «Трубнике» сложился плодотворный тренерский тандем. Эйхвальду так мало равных в России в понимании хоккейной тактики, и очень жаль, что большая часть его тренерской карьеры пришлась на период, когда хоккей с мячом в Свердловской области стал приходить в упадок, а знакомые близко с главным тренером «Трубника» Алексеем Жеребковым поражаются объёму его знаний о тонкостях игры едва ли не каждого игрока соперников. Не секрет, что в таких тандемах зачастую возникают проблемы из-за явного или скрытого выяснения «Кто в доме хозяин?», но Жеребков и Эйхвальд нашли общий язык.

Усилило команду и возвращение двух опытных игроков, прежде игравших в «Трубнике» — 35-летнего местного воспитанника Дмитрия Разуваева и 33-летнего Сергея Почкунова, выпускника краснотурьинского «Маяка». Приглашать возрастных игроков — дело рискованное даже в таком виде спорта, как хоккей с мячом, где всегда было много «долгожителей», но Почкунов в итоге стал лучшим бомбардиром команды (23 мяча), а Разуваев — одним из главных распасовщиков. Надо также отметить ещё одного новичка — 28-летнего Андрея Герасимова, краснотурьинца, предыдущие два сезона отыгравшего в казанском «Динамо» (21 забитый мяч).

Чемпионат ещё не завершён, но уже объявлено, что в следующем не будет использована та в худшем смысле экспериментальная формула, которую использовали нынче. Интересно, что её откровенными изъянами именно «Трубник» воспользовался наилучшим образом. Проведение игр второго этапа без учёта набранных ранее очков несколько перекосило турнирную таблицу в сторону команд Восточной группы. Если бы команды играли с учётом очков, набранных в играх между собой, то первоуральцы были бы пятыми, а не третьими, и получили в соперники не «Водник», а «Волгу».

Кстати, похоже, мало кто обратил внимание, что никакого увеличения количества матчей не произошло (а именно этим объяснялось осенью введение сдвоенных туров) — если бы двенадцать команд сыграли гладкий турнир, то игр в регулярном чемпионате было бы действительно значительно больше, чем в прошлом сезоне — 44 вместо 24. А по факту за два этапа команды первой восьмёрки сыграли в «регулярке» 28 матчей. Стоило ли ради этого кроить полноценный чемпионат на непонятные «лоскуты»?

Осталось сыграть «Финал четырёх» в Хабаровске, но вряд ли найдётся желающий поспорить с автором этих строк на его итоги. С вероятностью, близкой к абсолютной, в финале сыграют «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия». И как бы ни был дружен и.о. главного тренера иркутян Владимир Янко с президентом ФХМР Борисом Скрынником, дальневосточники в этом сезоне слишком сильны, чтобы кто-то помешал им впервые выиграть чемпионат. А в матче за третье место сойдутся две команды как бы оппозиционные федерации, шансы «Енисея» на бронзу кажутся более предпочтительными, чем у «Водника».