Волевая победа в Казани делает «Уралочку» фаворитом полуфинала

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 17-19 марта.

Волейбол (женщины): Карполь снова делает заявку на финал

Суперлига

Плей-офф. 1/2 финала

Первый матч. «Динамо» (Казань) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 2:3 (25:19, 25:22, 18:25, 20:25, 12:15). Счёт в сериии 0-1.

Самые результативные: Воронкова (24), Василева (22), Исаева (16) - Ильченко (38), Климец (18), Ирисова (11).

Волейболистки «Уралочки» совершили настоящий спортивный подвиг, выиграв три партии подряд.

Год назад «Уралочка» преподнесла сенсацию, оставив за бортом финала казанское «Динамо». Но если тогда, в «Финале четырёх» хватило одной победы, то сейчас право сыграть за золотые медали надо будет доказывать как минимум в ещё одном матче.

Второй матч в серии до двух побед пройдёт 25 марта в Нижнем Тагиле («Металлург-Форум», 17.00).

Другие матчи: «Динамо» (М) - «Енисей» - 3:0 (счёт в серии - 1-0). Второй матч состоится 26 марта.

Футбол: Репетицию кубковой игры «шмели» провели успешно

Премьер-лига. 20-й тур

«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань) - 1:0 (1:0).

18 марта. Екатеринбург. «СКБ-Банк Арена». 4813 зрителей.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Новиков, Кулаков, Емельянов, Ильин (Бугуи, 90+2), Лунгу, Димитров (Серченков, 87), Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68).

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин (Ткачук, 68), Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вилла, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 68), Жонатас, Канунников.

Гол: 1:0 Ильин (11).

Предупреждения: Бикфалви (69), Жонатас (80), Коробов (83).

5 апреля «Урал» и «Рубин» сыграют в Екатеринбурге полуфинальный матч Кубка России. Генеральная кубковой игры завершилась в пользу «шмелей».

Результаты других матчей: «Анжи» - «Оренбург» - 1:0, «Томь» - «Амкар» - 1:0, «Локомотив» - «Спартак» - 1:1, «Крылья Советов» - «Ростов» - 0:0, «Терек» - ЦСКА - 0:1, «Краснодар» - «Уфа» - 0:0, «Зенит» - «Арсенал» - 2:0.

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Спартак» (Москва) 20 14 3 3 30 - 65 45 2. ЦСКА (Москва) 20 11 6 3 26 - 11 39 3. «Зенит» (Санкт-Петербург) 20 11 6 3 35 - 14 39 4. «Краснодар» (Краснодар) 20 8 9 3 28 - 17 33 5. «Уфа» (Уфа) 20 9 5 6 14 - 13 32 6. «Амкар» (Пермь) 20 8 6 6 17 - 14 30 7. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 20 8 6 6 25 - 12 30 8. «Терек» (Грозный) 20 8 5 7 21 - 23 29 9. «Рубин» (Казань) 20 7 6 7 21 - 20 27 10. «Локомотив» (Москва) 20 6 9 5 26 - 16 27 11. «Анжи» (Махачкала) 20 6 5 9 14 - 20 23 12. «Урал» (Екатеринбург) 20 5 5 10 13 - 27 20 13. «Оренбург» (Оренбург) 20 3 7 10 14 - 22 16 14. «Крылья Советов» (Самара) 20 3 7 10 17 - 24 16 15. «Арсенал» (Тула) 20 3 6 11 8 - 28 15 16. «Томь» (Томь) 20 3 3 14 9 - 41 9

Бомбардиры: Смолов («Краснодар») - 11 мячей, Дзюба («Зенит»), Жонатас («Рубин»), Балай («Терек») - по 8... Бикфалви («Томь»/«Урал») - 4... Павлюченко - 3... Чантурия, Лунгу (все - «Урал») - по 2...

Ассистенты: Фернандеш («Локомотив»), Калачёв («Ростов») - по 8, Промес («Спартак») - 7... Лунгу - 4... Данцев, Кулаков (все - «Урал») - по 2...

Гол+пас: Промес («Спартак») - 14 (7+7), Дзюба («Зенит») - 12 (8+4), Смолов («Краснодар) - 11 (11+0)... Лунгу («Урал») - 6 (2+4)... Бикфалви («Томь»/«Урал») - 5 (4+1)... Павлюченко («Урал») - 4 (3+1)...

21-й тур: 31 марта. «Анжи» - «Урал». 1 апреля. «Уфа» - «Локомотив», «Рубин» - «Зенит». 2 апреля. Амкар» - «Терек», ЦСКА - «Крылья Советов», «Арсенал» - «Томь». 3 апреля. «Спартак» - «Оренбург», «Ростов» - «Краснодар».

Хоккей: Для «Спутника» теперь каждый матч - решающий

Кубок Братины. 1/4 финала

Третий матч. «Динамо» (Балашиха) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 2:4 (0:0, 0:3, 2:1).

17 марта. Балашиха. «Арена Балашиха». 900 зрителей.

«Динамо»: Бочаров; С.Алексеев, Маклюков, А.Алексеев, Кузнецов, Баранов; Бобряшов, Волков, Марковин, Ефремов, Сидляров; Лесников, Грязев, Злобин, Петунин, Чебыкин; Кобелев, Миронов, Бирюков, Кондратьев, Шевченко

«Спутник»: Назаров; Ищенко, Серкин, Гасников, Васильев, И.Иванов; Дубровин, Родионов, Мингалеев, Шакуров, Шибаев; Валеев, Фомичёв, Мокин, Кравченко, Курепанов; Громов, Чистяков, Гиберт, Рожков, Щанкин

Голы: 0:1 Кравченко (Мокин, Курепанов, 22.21), 0:2 Мокин (Шакуров, 24.31), 0:3 Мингалеев (Шакуров, Шибаев, 36.61, бол.), 1:3 Сидляров (Марковин, 41.06, бол.), 1:4 Кравченко (Мокин, Дубровин, 46.42), 2:4 Кобелев (Чебыкин, Бирюков, 48.45).

Четвёртый матч. «Динамо» (Балашиха) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). Счёт в серии - 3-1.

18 марта. Балашиха. «Арена Балашиха». 950 зрителей.

«Динамо»: Бочаров; Волков, Маклюков, А.Алексеев, Игумнов, Баранов; Бобряшов, Лыпкань, Марковин, Ефремов, Сидляров; С.Алексеев, Зайцев, Злобин, Петунин, Пилипенко; Кобелев, Миронов, Чебыкин, Бирюков, Шевченко.

«Спутник»: Перевозчиков; Ищенко, Серкин, Гасников, Васильев, И.Иванов; Дубровин, Родионов Мингалеев, Шакуров, Шибаев; Валеев, Фомичёв, Мокин, Кравченко, Курепанов; Чистяков, Кунгурцев, Гиберт, Рожков, Щанкин.

Голы: 0:1 Дубровин (09.20), 1:1 Баранов (Бирюков, 34.11, бол.), 1:2 Шибаев (Родионов, 37.23, бол.), 2:2 Ефремов (Маклюков, 40.58), 3:2 Игумнов (64.14)

Результаты других матчей: «Зауралье» - «Сарыарка» - 3:1, 0:3 (счёт в серии - 2-2), «Динамо» (СПб) - «Торпедо» (У-К) - 5:1, 1:2 ОТ (счёт в серии - 2-2), «Рубин» - «СКА-Нева» - 4:1, 1:3 (счёт в серии - 2-2).

Снайперы: Марковин - 6, Ефремов (оба - «Динамо» Бшх), Ломако («Сарыарка»), Мингалеев - по 5... Кравченко - 4... Дубровин, Мокин, Шибаев (все - «Спутник») - по 3...

Ассистенты: Шевченко («Динамо» СПб) - 8, Сарваров («Сарыарка»), Ефремов, Марковин (оба - «Динамо» Бшх), Шибаев, Шакуров - по 7 ... Мокин, Курепанов (все - «Спутник») - по 5...

Бомбардиры (гол+пас): Марковин - 13 (6+7), Ефремов (оба - «Динамо» Бшх) - 12 (5+7), Сарваров («Сарыарка»), Шибаев - по 10 (3+7)... Мокин - 8 (3+5)... Шакуров (все - «Спутник») - 8 (1+7)...

Сегодня, 20 марта, играют: «Торпедо» (У-К) - «Динамо» (СПб), «Сарыарка» - «Зауралье».

21 марта:«Спутник» - «Динамо» (Бшх), «СКА-Нева» - «Рубин»

Баскетбол (мужчины): Ревдинцы выиграли свердловское «дерби»

Суперлига. Первый дивизион

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - «Урал» (Екатеринбург) - 73:58 (25:14, 16:16, 14:15, 18:13).

17 марта. Ревда. Спорткомплекс «Темп».

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 6, Заряжко - 4, Калёнов - 5, Поляков - 12, Караулов - 17; Бревнов - 5, Глазырин - 9, Артешин - 7, Павлов - 0, Федюшин - 8.

«Урал»: Ткаченко - 12, Незванкин - 10, Зверков - 5, Комиссаров - 5, Горнаев - 8; Киселёв - 0, Кузёмкин - 3, Алексеев - 0, Комаров - 9, Мотовилов - 6.

Результаты остальных матчей: «Химки-Подмосковье» - «Университет-Югра» - 70:97, «Иркут» - «Купол-Родники» - 79:52, «Спартак-Приморье» - «Рязань» - 90:63, «Сахалин» - «Самара» - 92:81.

Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата

Команда И В П М О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 22 16 6 1681 : 1548 38 73 2. «Университет-Югра» (Сургут) 22 16 6 1838 : 1675 38 73 3. «Самара» (Самара) 22 14 8 1670 : 1499 36 64 4. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 22 14 8 1845 : 1654 36 64 5. «Иркут» (Иркутск) 22 14 8 1601 : 1529 36 64 6. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 22 13 9 1763 : 1743 35 59 7. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 22 12 10 1717 : 1599 34 55 8. «Купол-Родники» (Ижевск) 22 10 12 1568 : 1626 32 45 9. «Урал» (Екатеринбург) 22 8 14 1661 : 1675 30 36 10. МБА (Москва) 22 8 14 1611 : 1763 30 36 11. «Рязань» (Рязань) 22 4 18 1531 : 1884 26 18 12. «Химки-Подмосковье» (Химки) 22 3 19 1393 : 1684 25 14

Снайперы (очки в среднем за матч): Ключников («Спартак-Приморье») - 23,4; Лепоевич («Университет-Югра») - 22,4; Вяльцев - 21,0; Лиходей (оба - «Химки-Подмосковье») - 19,3... Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК»)- 13,0... Ткаченко («Урал») - 11,8... Кузёмкин - 11,5... Незванкин (оба - «Урал») - 10,1... Бревнов - 9,7... Федюшин - 9,5... Караулов (все - «Темп-СУМЗ-УГМК») - 9,4...

Ассистенты (результативные передачи в среднем за матч): Матеюнас («Спартак-Приморье») - 8,6; Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») - 6,4; Токарев («Новосибирск») - 6,0... Ткаченко («Урал») - 3,9...

Подборы (в среднем за игру): Кривошеев («Спартак-Приморье») - 9,6; Савенков («Университет-Югра») - 8,0; Курцевич («Новосибирск»), Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК») - по 7,3... Горнаев («Урал») - 6,3...

Перехваты (в среднем за игру):Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») - 2,6; Зибиров («Сахалин») - 2,2; Матеюнас («Спартак-Приморье») - 2,1... Ткаченко («Урал») - 1,5...

Блокшоты (в среднем за игру): Курцевич («Новосибирск») - 1,5; Гонтарев («Рязань») - 1,3; Савенков («Унивуерситет-Югра»), Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК») - 0,8... Горнаев, Дойников (оба - «Урал»), Поляков («Темп-СУМЗ-УГМК») - по 0,6...

В четвертьфинале играют: «Новосибирск» - «Купол-Родники», «Сахалин» - «Иркут», «Университет-Югра» - «Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара» - «Спартак-Приморье».

Серии пройдут до трёх побед по схеме 2+2+1. Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» начинает противостояние с «Университетом-Югрой» играми в гостях 25 и 26 марта. Третий и, если понадобится, четвёртый матчи пройдут 29 и 30 марта в Ревде. Если для выявления победителя потребуется пятый матч, то он состоится 1 апреля в Сургуте.

Проигравшие в четвертьфинале присоединяться к командам, не попавшим в плей-офф, и сыграют в турнире за 5-12 места.

Суперлига. Третий дивизион: «Уралмаш» досрочно в полуфинале

Плей-офф. 1/4 финала

Третий матч. «Русичи» (Курск) - «Уралмаш» (Екатеринбург) - 66:73 (22:20, 12:18, 14:8, 18:27). Итоговый счёт в серии - 0-3

18 марта. Курск. Спорткомплекс БК «Русичи».

«Русичи»: Завьялов - 6, Р.Казюлин - 2, Белов - 12, Самохин - 15, Абдулбасиров - 19; Д.Казюлин - 0, Каминский - 2, Косарьков - 10, Сысоев - 0, Череповский - 0.

«Уралмаш»: Трушников - 8, Воскресенский -13, Досманов - 8, Манихин - 2, Малышев - 17; Панин - 0, Агинских - 7, Евстафьев - 4, Макаров - 4, Фазулов - 3, Каетано - 7.

Результаты остальных матчей: «Уфимец» - «Динамо-МГТУ» - 64:75 (итоговый счёт в серии - 0-3), «Нефтехимик» - «АлтайБаскет» - 79:75, 83:88 (итоговый счёт в серии - 1-3). «Эльбрус» и «Арсенал» (счёт в серии 1-1) играют 20 и 21 марта в Черкесске, а в случае необходимости - 24 марта в Туле.

В полуфинале встречаются: «Уралмаш» - «Динамо-МГТУ», «Арсенал» или «Эльбрус» - «АлтайБаскет».

«Уралмаш» и «Динамо-МГТУ» сыграют 28 и 29 марта в Екатеринбурге, 1-го и, в случае необходимости, 2 апреля в Майкопе. Пятая игра, если понадобится, состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

Плей-офф. 1/4 финала

Результаты матчей: «Спарта энд К» - «Динамо» (К) - 60:93 (счёт в серии - 0-1), «Динамо» (М) - «Вологда-Чеваката» - 75:70 (счёт в серии - 1-0), МБА - «Надежда» - 71:103 (счёт в серии - 0-1).

«УГМК» и «Динамо» (Нс) играют 22 марта в в Новосибирске, 27-го и, в случае необходимости, 28 марта - в Екатеринбурге.

Мини-футбол

Суперлига

19-й тур. «Дина» (Москва) - «Синара» (Екатеринбург) - 2:3 (0:3).

17 марта. Троицк. Дворец спорта «Квант».

«Дина»: Иваняк, Зуев - Разорёнов, Асадов, Эскердинья, Прудников, Крутый, Понкратов, Заболонков, Хамадиев, Багиров.

«Синара»: Путилов - Аширов, Дёмин, Фахрутдинов, Шистеров, Герасимов, Агапов, Шевчук, Сорокин.

Голы: 0:1 Шистеров (22), 0:2 Герасимов (23), 0:3 Аширов (25), 1:3 Эскердинья (27), 2:3 Заболонков (49).

«Дина» (Москва) - «Синара» (Екатеринбург) - 2:0 (1:0).

18 марта. Троицк. Дворец спорта «Квант».

«Дина»: Зуев - Разорёнов, Абрамов, Эскердинья, Прудников, Понкратов, Заболонков, Хамадиев, Багиров.

«Синара»: Викулов - Аширов, Дёмин, Фахрутдинов, Шистеров, Герасимов, Агапов, Соколов, Усов, Шевчук, Сорокин.

Голы: 1:0 Понкратов (17), 2:0 Заболонков (40).

Результаты остальных матчей: «Норильский никель» - «Динамо» - 6:5, 1:7; «Газпром-Югра» - «Тюмень» - 9:1, 8:4; «КПРФ» - «Новая генерация» - 5:2, 6:3; «Ухта» - «Сибиряк» - 3:4, 2:3.

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Газпром-Югра» (Югорск) 28 18 5 5 109 - 72 59 2. «Дина» (Москва) 26 17 6 3 123 - 63 57 3. «Сибиряк» (Новосибирск) 25 17 3 5 122 - 95 54 4. «Динамо» (Щёлково) 26 16 5 5 122 - 62 53 5. «Синара» (Екатеринбург) 26 14 5 7 95 - 77 47 6. «КПРФ» (Москва) 26 11 3 12 95 - 114 36 7. «Прогресс» (Глазов) 26 7 9 10 69 - 69 30 8. «Тюмень» (Тюмень) 26 8 4 14 88 - 124 28 9. «Норильский никель» (Норильск) 25 7 4 14 87 - 104 25 10. «Новая генерация» (Сыктывкар) 26 3 3 20 60 - 126 12 11. «Ухта» (Ухта) 26 0 3 23 48 - 112 3

Бомбардиры: Экердинья («Дина»), Канивец («Норильский никель») - по 30 мячей, Сими Сайоти («Сибиряк») - 27... Фахрутдинов - 17... Герасимов - 14... Дёмин (все - «Синара») - 13...

Матчи 20-го тура пройдёт 25 и 26 марта. «Синара» сыграет на домашней площадке с «Ухтой».

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А»

19-й тур: «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) -2:3 (25:14, 22:25, 25:23, 18:25, 12:15) и 3:2 (25:22, 25:23, 23:25, 23:25, 15:11).

Другие матчи: «Прикамье» - «Дагестан» - 3:0, 3:2; «Ярославич» - «Торпедо» - 3:0, 3:1; «Академия» – «Спортакадемия-ВРЗ» - 1:3, 3:1; «МГТУ» - «Грозный» - 1:3, 1:3; «Кристалл» - «Университет» - 2:3, 1:3.

Положение команд: «Ярославич» - 27 побед, «Прикамье» - 26, «Университет» - 25, «МГТУ» - 23, «Торпедо» - 22, «Дагестан», «Академия» - по 20, «Локомотив-Изумруд» - 19, «Спортакадемия-ВРЗ» - 16, «Кристалл» - 11, «Грозный» - 10, «Трансгаз-Ставрополь» - 9.

25 и 26 марта в 21-м туре «Локомотив-Изумруд» сыграет в Казани с «Академией».