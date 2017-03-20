Ревду спасут только медали

Центровой «Темпа» Сергей Караулов (слева) в матче с «Уралом» стал самым результативным на площадке. Фото: vk.com/Темп-СУМЗ-УГМК

В последний день регулярного чемпионата Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» взял убедительный реванш у екатеринбургского «Урала» за поражение в первом круге.

У «грифонов» уже не было никакой турнирной мотивации, иначе матч мог бы получился ещё более остросюжетным. Но даже в подобных ситуациях встречи Ревды и Екатеринбурга всегда имеют свой особый подтекст извечного соперничества без оглядки на турнирную таблицу. Так что ревдинцам пришлось немало потрудиться, чтобы сломить сопротивление соперника.

Итоги регулярного чемпионата для двух свердловских команд вкратце выглядят следующим образом. «Урал», объективно говоря, занял «своё» место. Конечно, могли бы «грифоны» и в плей-офф попасть, если бы не выстрелившая во второй половине чемпионата ижевская команда «Купол-Родники», оттеснившая их за пределы восьмёрки. А вот что касается «Темпа», то седьмое место в «регулярке» с таким составом игроков – это однозначный провал. Причём ситуация в турнирной таблице на финише сложилась таким образом, что ревдинцам не хватило для того, чтобы попасть в первую четвёрку, буквально двух-трёх побед. Так что впору кусать локти за бездарно проигранные матчи на старте чемпионата.

Спасти свою репутацию в глазах спонсоров и болельщиков тренерский штаб и команда могут только в одном случае – если в плей-офф удастся добыть медали. Задача для «Темпа» не выглядит нереальной, но для её достижения надо уже в первом раунде проходить такого серьёзного соперника, как «Университет-Югра». В прошлом году команде Олега Мелещенко удалось выбить сургутян на той же четвертьфинальной стадии, но тогда у «Темпа» не было того груза ответственности за результат, который нынче довлеет над командой.

Козырем ревдинской команды многие годы остаётся бойцовский характер, и без него сейчас не обойтись. В случае поражения будет, конечно, «утешительный» турнир за 5–12-е места, но это явно не то, на что рассчитывали в Ревде в начале сезона.