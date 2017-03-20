Шипулин – первый. После Фуркада

Антон Шипулин в этом году оставил за спиной сборную Норвегии. Так, Йоханнес Бо, который был в прошлом году вторым, в этом сезоне уступил Антону 132 очка. Фото: biathlonrus.com

В минувшие выходные в норвежском Хольменколлене завершился международный биатлонный сезон 2016/2017. На последнем этапе свердловский биатлонист Антон Шипулин завоевал сразу две медали: бронзу в спринте и золото в преследовании. В итоге Антон занял второе место в общем зачёте, вновь пропустив вперёд своего главного соперника – Мартена Фуркада. На такой, можно сказать, позитивной ноте – две медали и финиш с флагом – для России завершился предолимпийский сезон, который выдался тяжёлым и, пожалуй, самым скандальным за последние несколько лет.

Снежный ком

Перед стартом этого сезона было понятно, что он не пройдёт гладко. Увы, но в свете последних событий любое крупное спортивное мероприятие с участием России связанно со скандалами. И они не заставили себя ждать. Уже в декабре ВАДА опубликовало список биатлонистов (31 человек), подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Началось расследование, итогом которого стало лишение Тюмени и мартовского этапа Кубка мира, и чемпионата мира 2021 года. Позднее отстранили нескольких спортсменов. Среди них – свердловчанка Екатерина Глазырина, у которой год явно не задался. Много ещё проблем было в этом сезоне. И ссора российской команды с Мартеном Фуркадом на чемпионате мира, и перепутанный гимн, и даже финальная воскресная гонка, в которой почему-то закрыли глаза на явное нарушение правил тем же французом. Но из всего этого шума стала ясна ещё одна вещь – биатлон самый популярный зимний вид спорта в России.

Ожидание большего

А самый популярный биатлонист России – Антон Шипулин. Уже который год Шипулин остаётся номером один в сборной и человеком, на которого все возлагают надежды. В начале сезона Антон скромно умолчал о своих планах, что вообщем-то было правильным ходом. Он усиленно готовился к стартам, работал по индивидуальной программе, оттачивал ход и стрельбу. Безусловно, по сравнению с предыдущим сезоном он выступил лучше и, наверное, может занести его себе в актив. К слову, не без помощи Шипулина Россия завоевала малый Хрустальный глобус в эстафете.

Предолимпийский сезон – важная вещь по многим параметрам. И по его итогам за Шипулина становится если не страшно, то как минимум тревожно. Очень уж неровно выступал Антон по ходу сезона. Пик его физической формы пришёлся на середину декабря, когда он в пяти гонках подряд оказывался на пьедестале почёта, но затем так и не смог до конца собраться и доказать всем, что он способен сражаться за большее. И вряд ли Антон очень доволен нынешним чемпионатом мира. Как ни старался тренерский штаб во главе с Рикко Гроссом подготовить спортсменов к главному старту года, Россия опять осталась без личных медалей.

Шипулин, бесспорно, провёл работу над ошибками: сильно не провалился по скорости, меньше допускал промахов (почти избавился от проблемы последнего выстрела), наверное, стал более требовательным к себе. А самое главное – за всем этим стала видна его работа. Но от него по-прежнему ждут не только золотого финиша на последнем этапе эстафеты, но и чего-то большего. Впрочем, этого большего он ждёт и сам от себя.

Сейчас у биатлонистов будет небольшой отдых. Затем многие поедут на чемпионат России по биатлону, а Шипулин поедет на российское первенство по лыжным гонкам. Опять же – оттачивать своё лыжное мастерство и скорость.

Антон пока не решил, будет ли выступать после Олимпиады-2018, и возможно, мы наблюдали его последний полноценный сезон. Сейчас он закончен, и несмотря ни на что, в Шипулина, в отличие от некоторых биатлонистов, продолжаешь верить. Продолжаешь верить и в то, что в следующем году не возникнет проблем с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане, и запомнятся Игры не скандалами, а всё-таки золотыми медалями.

Общий зачёт Кубка мира за три прошедших сезона Сезон Место Очки 2016/2017 2 943 2015/2016 3 806 2014/2015 2 978 Кстати Последняя победа в гонке преследования на Кубке мира стала для Шипулина 10-й в карьере