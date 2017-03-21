В Екатеринбурге стартовал набор волонтёров для ЧМ-2018

Волонтёрский центр, созданный на базе УрФУ, недавно посетил Виталий Мутко. Вице-премьер РФ остался доволен тем, как продвигается работа, связанная с подготовкой волонтёров к ЧМ-2018. Фото: Татьяна Акаткина, vk.com

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

До старта чемпионата мира по футболу в России остаётся всё меньше времени. Города, которые примут у себя сильнейшие футбольные сборные мира, вовсю готовятся к значимому для всей страны событию. Не является исключением и Екатеринбург. Совсем недавно «ОГ» публиковала материал о строительстве «Екатеринбург-Арены», а сегодня в городе начался набор городских волонтёров – людей, без которых провести чемпионат мира будет просто невозможно.

– Набор по программе «Городские волонтёры» начинается в Екатеринбурге 21 марта. Активисты волонтёрского центра проведут викторину с вопросами о Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года, а также расскажут о возможности принять участие в самом масштабном спортивном событии в мире, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ближайшее время о программе «Городские волонтёры» расскажут в школах и колледжах столицы Урала. Подать заявку на участие в волонтёрской программе может любой желающий. Основные требования для претендентов – возраст старше 16 лет и знание английского языка на базовом уровне. Безусловно, без должного знания иностранного языка волонтёрам не обойтись, ведь во время чемпионата мира по футболу в Екатеринбург приедет огромное количество иностранных болельщиков.

– Волонтёры будут создавать атмосферу праздника в городе, осуществлять навигацию и информирование болельщиков ЧМ-2018. Основные локации, в которых они будут помогать, – информационно-туристические пункты на пешеходных маршрутах и транспортно-пересадочных узлах, а также на площадке фестиваля болельщиков FIFA, которая будет расположена в Екатеринбурге на территории парка имени Маяковского, – пояснили в пресс-службе администрации.

Всего в Екатеринбурге должны подготовить одну тысячу городских волонтёров. При этом ранее стало известно, что для обеспечения матчей ЧМ-2018 городу необходимо иметь три тысячи волонтёров по двум программам – «Городские волонтёры» и «Волонтёры оргкомитета».

Подать заявку можно на сайте ekaterinburg-2018.ru