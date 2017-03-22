«Спутник» приземлился в четвертьфинале

Для Вадима Кравченко (справа) нынешний сезон в «Спутнике» стал лучшим в его карьере в ВХЛ - 21 очко (12+9) в регулярном чемпионате и 5 (4+1) в плей-офф. Фото: vk.com/sputnik_nt

Хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила проиграли четвертьфинальную серию плей-офф Кубка Братины динамовцам из подмосковной Балашихи со счётом 1–4 и завершили выступление в нынешнем сезоне.

До этого трижды за всё время выступления в Высшей хоккейной лиге в её нынешнем формате (с сезона 2003/2004) «Спутник» играл в четвертьфинале и ни разу не преодолевал этой стадии. Вроде бы все предпосылки к этому были в нынешнем сезоне. Как говорил главный тренер тагильчан Андрей Кирдяшов в интервью «ОГ», у команды, досрочно вышедшей в плей-офф, была возможность основательно подготовиться к играм навылет, но результат оказался тот же – и в четвёртой своей попытке, попасть в полуфинал, «Спутник» рекордную для себя высоту не взял и приземлился в четвертьфинале.

Почему же не удалось пройти «Динамо» из Балашихи? Большого секрета в этом в общем-то нет. Формально четвёртая команда по итогам регулярного чемпионата («Спутник») играла с шестой («Динамо»), но если присмотреться чуть внимательнее, то треть хоккеистов команды, противостоявшей тагильчанам, игроки московского «Динамо» – третьей команды Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Спутник» же от своего «головного» клуба – екатеринбургского «Автомобилиста» – получил усиление лишь в лице Дениса Мингалеева.

Денис, надо отдать ему должное, очень помог «Спутнику» и в регулярном чемпионате – 7 очков (3+4) в двенадцати матчах, и в плей-офф – 7 очков (5+2) в тех же двенадцати матчах. На данный момент он входит в число лучших снайперов текущего розыгрыша Кубка Братины. Жаль, правда, что пополнить свой лицевой счёт ему больше не удастся. Но, пожалуй, главное заключается в том, что за короткий срок Денис покорил сердца знающих толк в хоккее тагильских болельщиков, и те сейчас надеются, что Мингалеев останется в «Спутнике».

Да и в целом игроков «Спутника» за прошедший сезон трудно в чём-то упрекнуть. Это тот самый случай, когда даже проигравшие покидают площадку с высоко поднятой головой, потому что сделали для победы всё, что могли, и даже немного больше.

– Поставленная руководством клуба задача выполнена – мы в восьмёрке, – рассказал после завершающего четвертьфинальную серию матча главный тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов. – Я точно могу сказать, что парни отдали себя полностью, без остатка. Это очень важно, это факт, который никто не оспорит. Хочу поблагодарить болельщиков, преданных болельщиков, которые были на протяжении сезона всегда с нами, нас поддерживали. И мы проиграли, но понимающие болельщики видели – команда сделала всё, что было на данный момент в наших силах.

Лучший за всё время результат в регулярном чемпионате (4-е место), достойная игра против команды, на треть состоявшей из игроков уровня КХЛ в четвертьфинале. Всё это говорит, что «Спутник» находится на правильном пути. В начале сезона 2016/2017 «ОГ» писала о том, что хоккейной команде из Нижнего Тагила сейчас прежде всего нужна стабильность. Этого же хочется пожелать «Спутнику» и в дальнейшем. Похоже, что в нынешнем клубе собрались люди, чётко понимающие, что нужно делать, чтобы решать поставленные задачи. И на будущее можно бы уже и на большее замахнуться, чем место в восьмёрке.

Кстати Действующий годичный договор о сотрудничестве между «Спутником» и выступающим в Континентальной хоккейной лиге екатеринбургским «Автомобилистом» истекает с окончанием сезона. Продолжится ли это партнёрство двух ведущих хоккейных команд Свердловской области, пока неизвестно. В то же время директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков на недавней пресс-конференции заявил, что в сезоне 2017/2018 у «Автомобилиста» будет фарм-клуб, созданный на базе команды «Горняк» (Учалы). Обе эти команды («Автомбилист» и «Горняк») спонсирует «УГМК-холдинг», тогда как «Спутник» находится под патронатом нижнетагильского Уралвагонзавода.