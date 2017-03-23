Футбольная киберлига?

Первый опыт киберфутболиста «Урала» оказался не самым удачным. Омар Алиев (на фото) не сумел выйти из подгруппы, уступив практически всем своим соперникам. Фото: Павел Завьялов

Киберспорт набирает популярность как в России, так и во всём мире. Аналитическое агентство Newzoo, изу­чающее тенденции рынка киберспорта, предположило, что к 2020 году доходы новой индустрии могут составить почти полтора миллиарда долларов.

За последние годы игры на компьютерах и приставках уже действительно превратились в часть жизни современной молодёжи. Мало того, что всё это теперь официально является видом спорта (да, можно говорить, что ты не просто сидишь за приставкой и убиваешь своё время, а держишь себя в тонусе, в спортивной форме), так и у турниров по различным играм миллионные призовые фонды и миллионы зрителей по всему миру. Например, команда-победитель турнира The International-2016 по игре Dota 2 заработала более девяти миллионов долларов, а трансляцию финала смотрели более пяти миллионов человек. Когда начинаешь вдумываться в эти цифры, то сначала даже не веришь: миллионы людей смотрят, как несколько человек играют в компьютерную игру…

На киберспорт стали обращать внимание и представители традиционных видов спорта. «Манчестер сити» и «ПСЖ» формируют собственные виртуальные команды и создают киберфутбольные лиги. Не отстают и российские клубы. Совсем недавно прошёл первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, в котором приняли участие по одному представителю от каждого клуба премьер-лиги, выигравшие внутренние отборы.

– Российская футбольная премьер-лига активно развивает киберфутбол, проводит разные мероприятия, – отметил президент «Урала» Григорий Иванов. – В этом году лига проводит первый кубок по киберфутболу и предложила всем клубам провести отборочные этапы у себя в городах, чтобы выбрать своих представителей для этого турнира. Мы не остались в стороне. Киберфутбол набирает популярность, многие наши футболисты на сборах тоже играют в FIFA 17 в свободное время. Но мне хотелось бы ещё, чтобы и те ребята, которые играют в киберфутбол профессионально, выходили бы на улицу и сами гоняли мяч, развивались физически.

На турнире «шмелей» представлял Омар Алиев. Надо сказать, что и в киберфутболе «Урал» оказался в нижней части турнирной таблицы. Омар уступил практически всем своим оппонентам на групповом этапе и не смог пробиться в плей-офф турнира.

Кубок РФПЛ по киберфутболу вызвал огромный интерес, трансляции матчей смотрели тысячи болельщиков. Поэтому РФПЛ решила на этом не останавливаться, и уже совсем скоро в Казани пройдёт открытый чемпионат премьер-лиги по FIFA 17. Правда, после неудач Омара «Урал» отправит на турнир другого киберспортсмена – Дмитрия Вялова. Сразу после жеребьёвки турнира в Казани, по результатам которой «Урал» сыграет в одной группе с «Уфой», «Краснодаром», «Крыльями Советов», «ОГ» расспросила Дмитрия о его увлечении.

– Вообще увлекаюсь играми FIFA с 2004 года, а турниры начал посещать с 2014-го, – рассказал Дмитрий Вялов. – Не думаю, что для меня это переросло во что-то большее, просто играю в своё удовольствие. Жеребьёвкой в целом доволен, я считаю, что шансы на выход из группы у меня есть. Не сказать, что с кем-то знаком из соперников, но с представителем Уфы, например, играл на чемпионате России в 2015 году. Тогда я потерпел обидное поражение, поэтому жажду реванша.

Также киберспортсмен из Екатеринбурга отметил, что не все клубы РФПЛ в восторге от проведения подобных турниров.

– Проведение таких турниров, на мой взгляд, хорошая идея. Во всей Европе уже давно модно подписывать контракты с киберспортсменами, вот и наши клубы решили не отставать. Могу сказать, что не всем клубам РФПЛ это нужно, – добавил Дмитрий.

Вообще, складывается ощущение, что с помощью этих киберсоревнований представители клубов и РФПЛ стараются бороться с одной из главных проблем российского футбола – с падением интереса к этому виду спорта. Посещаемость стадионов заметно уменьшается, и, возможно, для привлечения новой аудитории и проводятся подобные турниры. Только как бы не вышло так, что виртуальный футбол заберёт у своего традиционного аналога и без того немногочисленных фанатов… Уж слишком стремительно набирает обороты киберспорт, и киберфутбол – не исключение.