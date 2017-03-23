Областная газета
Спорт 23 марта 2017, 19:29

Четыре футболиста «Урала» отправились в национальные сборные

Самый молодой иностранец футбольного клуба «Урал» — защитник Доминик Динга. Фото: fc-ural.ru

В чемпионате России по футболу наступил перерыв, связанный с играми национальных команд. Сразу четыре футболиста «Урала» отправились в расположение своих сборных.

Эрик Бикфалви, который пополнил стан екатеринбургской команды этой зимой, был вызван в сборную Румынии для отборочных игр к ЧМ-2018. Также для участия в квалификационных матчах к чемпионату мира в России в команду Грузии был вызван Джемал Табидзе, а в сборную Армении — Эдгар Манучарян.

В юношескую команду Сербии отправился самый молодой иностранец «Урала» — защитник Доминик Динга. Вместе с партнёрами по сборной Доминик в Германии выступит в элитном раунде чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Остальные футболисты «Урала» отправились на Кипр, где будут готовиться к возобновлению матчей чемпионата России, а также к полуфиналу Кубка страны.

Кстати

В интервью «ОГ» Доминик Динга рассказал, почему отказался от перехода в итальянские клубы, а также за­явил, что в будущем хочет составить конкуренцию президенту клуба Григорию Иванову.

  • Опубликовано в №50 от 24.03.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Подписка на "ОГ" с вкладкой

Подписка на

Сказка на все времена

Сказка на все времена

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Эвакуатор с частичной погрузкой для Газели на http://perevozki.youdo.com/evacuation/trucks/gazel/evac/chastichnaya/.

Услуги курьерской доставки в Красногвардейском на http://courier.youdo.com/.

Аренда автобуса для школьников в Санкт - Петербурге: смотрите на YouDo.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (23 марта)

Фото: http://memory-map.prosv.ru/
Этот день в истории Свердловской области - 23 марта

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам