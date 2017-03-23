Четыре футболиста «Урала» отправились в национальные сборные

Самый молодой иностранец футбольного клуба «Урал» — защитник Доминик Динга. Фото: fc-ural.ru

В чемпионате России по футболу наступил перерыв, связанный с играми национальных команд. Сразу четыре футболиста «Урала» отправились в расположение своих сборных.

Эрик Бикфалви, который пополнил стан екатеринбургской команды этой зимой, был вызван в сборную Румынии для отборочных игр к ЧМ-2018. Также для участия в квалификационных матчах к чемпионату мира в России в команду Грузии был вызван Джемал Табидзе, а в сборную Армении — Эдгар Манучарян.

В юношескую команду Сербии отправился самый молодой иностранец «Урала» — защитник Доминик Динга. Вместе с партнёрами по сборной Доминик в Германии выступит в элитном раунде чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Остальные футболисты «Урала» отправились на Кипр, где будут готовиться к возобновлению матчей чемпионата России, а также к полуфиналу Кубка страны.

Кстати В интервью «ОГ» Доминик Динга рассказал, почему отказался от перехода в итальянские клубы, а также за­явил, что в будущем хочет составить конкуренцию президенту клуба Григорию Иванову.