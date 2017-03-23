Три игрока «Динамо-Строителя» — в Мировой лиге

Для Александра Скиперского (на фото справа) это будет первая Мировая лига в карьере, а Семён Матковский (на фото слева) и Артём Борисов уже имеют опыт выступления в этом турнире.

Обновлённый состав сборной России по хоккею на траве уже послезавтра начнёт выступление в Мировой лиге. Сразу три представителя екатеринбургского «Динамо-Строителя» вызваны для участия в играх национальной команды — Артём Борисов, Александр Скиперский и Семён Матковский.

Мировая лига по хоккею на траве проходит раз в два года и по своей схеме напоминает аналогичный турнир в волейболе. Чемпионат поделён на четыре раунда, каждый из которых, в свою очередь, разделён на мини-турниры, и они проходят в разных городах. Каждая из стран-участниц играет лишь в одном таком турнире за выход в следующий раунд.

Надо отметить, что в первом раунде — самом низшем — принимают участие сборные, занимающие последние места в международном рейтинге. Сборная России начнёт участие в Мировой лиге сразу со второго раунда. Россияне сыграют в Тринидаде и Тобаго, где на групповом этапе нашим хоккеистам будут противостоять хозяева турнира, а также сборные Швейцарии и Японии. Финалисты каждого мини-турнира автоматически попадают в третий раунд Мировой лиги. Также в полуфинал попадут ещё две лучшие команды, из занявших третьи места.

— На мой взгляд, группа у нас проходимая, да и вообще, шансы неплохие, тем более что сборная поменялась как в плане состава игроков, так и в тренерском штабе: теперь там руководят австралийцы, — рассказал «ОГ» пресс-атташе «Динамо-Строителя» Сергей Сивопляс. — Выход в третий раунд Мировой лиги будет означать попадание на чемпионат мира.

Третий раунд Мировой лиги — это своеобразный полуфинал. Он также будет разделён на два мини-турнира, в которых примут участие команды, отобравшиеся из второго раунда, а также одиннадцать лучших сборных в мировом рейтинге. В четвёртый, заключительный раунд Мировой лиги, то есть в её финал, пройдут лишь восемь команд.

Надо сказать, что в прошлой Мировой лиге сборная России выступила неудачно. Кстати, два представителя «Динамо-Строителя» уже имели опыт участия в этом турнире, а вот для Александра Скиперского это будет первая Мировая лига в карьере.

— Все наши ребята вызваны, что называется, по делу. Номинально двое из них играют на позиции полузащитников, но в сборной приходится выходить на поле в защите. Могли вызвать ещё крайнего защитника «Динамо-Строителя» Евгения Вахмистрова, он даже был на первом сборе команды, но на Мировую лигу его не взяли, он считается резервистом. Также в сборную мог попасть ещё один игрок «Динамо-Строителя», лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата России Александр Гилёв, но он заболел звёздной болезнью: пытался незаконно перейти в другой клуб и привёз себе целый ворох проблем. Поэтому его не вызвали в сборную, — добавил Сергей Сивопляс.

Свой первый матч сборная России проведёт уже послезавтра. Соперником наших хоккеистов будут спортсмены из Тринидада и Тобаго.