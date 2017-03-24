Областная газета
Спорт 24 марта 2017, 17:13

Сергей Швиндт и общественники проверили «Екатеринбург-Арену»

Строительство "Екатеринбург-Арены" идёт с опережением графика, работы должны быть завершены 31 декабря 2017 года. Фото: Александр Зайцев

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Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге
Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.



До старта чемпионата мира по футболу в России остаётся всё меньше времени. Вчера в рамках практики проведения Дня министерств вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт провёл встречу с членами Общественной палаты региона, в ходе которой обсуждалась подготовка Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу.

Место встречи было выбрано символическое – «Екатеринбург-Арена». Все участники совершили экскурсию по стадиону, оценили масштаб строительных работ.

– Решили не сидеть в кабинете, провести встречу на главном спортивном объекте города. Очень много особенностей у нашего стадиона. Он является объектом культурного наследия и имеет несколько ограничений по строительству. Наши коллеги попытались рассказать, каким будет стадион в декабре. Следующей весной у нас будет возможность провести несколько тестовых матчей, после чего, в случае необходимости, мы исправим недочёты, – рассказал Сергей Швиндт.

Совсем недавно «Екатеринбург-Арену» посетили футболисты «Урала», для которых этот стадион после чемпионата мира станет домашним. И стоит отметить, что общественники восхитились стадионом даже больше, чем сами футболисты.

– Хочется сказать большое спасибо Евгению Куйвашеву за то, что эта встреча состоялась. Я лично поражён стадионом. Снаружи не видно всего того, что есть внутри, какие тут происходят работы. Это, безусловно, европейский уровень, – отметил один из членов Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

  • Опубликовано в №51 от 25.03.2017
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