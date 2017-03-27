Свердловская команда выиграла первый этап Национальной парусной лиги

«Повелитель паруса — Европа» — один из лидеров нынешнего сезона. Фото: Андрей Шереметьев

Екатеринбургская команда "Повелитель паруса – Европа" стала победителем первого этапа Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги 2017, который завершился 26 марта в Сочи.

До последнего в гонке оставалась интрига. Долгое время первое место удерживала команда "NAVIGATOR Sailing Team" (в составе Игоря Рытова, Константина Беспутина, Антона Сергеева и Вячеслава Мартынова), но мощным финишным рывком - сразу двумя победами - "Повелитель паруса – Европа" (рулевой - Вячеслав Ермоленко, экипаж - Евгений Неугодников, Юрий Попов, Кирилл Лузин) всё же заняла первое место по итогам всего этапа.

"Повелитель паруса - Европа". Фото: Елена Отекина

Две другие свердловские команды - "Повелитель паруса - Азия" и "Коматек" - остановились на 6 и 18-м месте соответственно.

Следующий этап НПЛ-2017 пройдёт с 20 по 23 апреля в Севастополе.