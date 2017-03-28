Светлана Миронова: «Не ожидала двойного успеха»

На чемпионате России Светлана Миронова оставила не у дел многих членов основной национальной сборной. Фото: biathlonrus.com

В Увате проходит чемпионат России по биатлону, который является заключительным стартом сезона для стреляющих лыжников. В первых двух женских гонках, спринте и пасьюте, главной сенсацией стала свердловчанка Светлана Миронова, которая сумела дважды подняться на высшую ступень пьедестала. В разговоре с «ОГ» Светлана поделилась своими впечатлениями от выступления в Увате, рассказала о том, как на трассе поддерживала партнёршу по команде, и поведала о селфи с Дмитрием Губерниевым.

— Две золотые медали на чемпионате России — отличный результат. Ожидали, что сможете так хорошо выступить?

— Конечно, ставила перед собой задачу выступить с максимальным результатом, хотела выложиться на все сто процентов. Ехала сюда с мыслями, что побороться за медали вполне реально, но две золотые медали для меня оказались немного неожиданными.

— В спринте вы выиграли очень много ходом у всех своих соперниц. При этом допустили всего один промах на стрельбе…

— Да, я очень довольна своим ходом в спринте, удалось показать хороший результат. Стрельбой я тоже довольна, тот единственный промах я связываю с потерей концентрации. Хотя когда я нажимала на курок, была уверена, что мишень закроется. Я не увидела даже, что это промах. Но это рабочие моменты. В пасьюте допустила довольно много промахов, но я хочу сказать, что это тоже рабочие моменты. Буду исправлять. Это гонка, эмоции.

— Вы не побежали индивидуальную гонку, но активно поддерживали свою партнёршу по команде Свердловской области Тамару Воронину, которая заняла второе место. Как вам в роли наставника?

— Да, почувствовала себя не очень хорошо, из-за плохого состояния пришлось пропустить индивидуальную гонку. В Тюмени в масс-старте и в эстафете я планирую принять участие. Что касается индивидуальной гонки, то на самом деле я смотрела её по телевизору, но когда увидела, что Тамара выступает удачно, решила, что надо поддержать, подбодрить, поэтому пошла на трассу.

— Дмитрий Губерниев выложил в instagram видео с вашим финишем и сделал подпись: «Товарищи тренеры, научите Свету стрелять, ей цены не будет!». Согласны с таким высказыванием?

— На самом деле, я никак на это не реагирую, потому что не люблю загадывать. Надо всё пробовать на практике, там видно будет. Не знаю, как относиться к таким высказываниям. А с Дмитрием мы ещё и селфи сделали, он вообще со всеми чемпионами фотографируется.

— В этом сезоне вы впервые выступили на этапе Кубка мира. Уровень сильно отличается от этапов IBU?

— Да, конечно. Скорости выше, все стреляют точно. Если говорить про гонки, то у меня было плохое самочувствие, наверное, поэтому получился вот такой не очень удачный дебют. Хотя в целом я довольна, что смогла выступить на этапе Кубка мира.

— На чемпионате России вы опередили многих членов национальной сборной. Рассчитываете на то, что в следующем году будете в обойме главной команды?

— Я думаю, что надо закончить этот сезон, впереди ещё несколько гонок. Потом будет видно, кто, где и как будет выступать.