Евгений Неугодников: «В гонке форс-мажоров не было. Не предвидели только одно… что победим»

Евгений Неугодников, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016. Фото: Александр Зайцев

В России стартовал новый сезон Национальной парусной лиги (НПЛ), крупнейшего проекта Всероссийской федерации парусного спорта. Впервые лига будет состоять сразу из двух дивизионов — высшего и премьер. Следовательно, увеличится количество и команд, и этапов. Три экипажа из Екатеринбурга поборются за главный парусный трофей страны. В прошлом году чемпионом стала команда «Повелитель паруса — Европа» под командованием Евгения Неугодникова, и в этом сезоне екатеринбуржцы попробуют оформить золотой дубль.

Первый этап Высшего дивизиона прошёл в Сочи. Победу одержала команда «Повелитель Паруса — Европа» (рулевой — Вячеслав Ермоленко, экипаж — Евгений Неугодников, Юрий Попов, Кирилл Лузин). Вторыми стали Navigator Sailing Team (Москва), а тройку замкнула команда «ПИРогово» (Московская область).

Евгений Неугодников, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016 — специально для «ОГ»

В Национальной парусной лиге очень сильный состав в этом году. Добавилось несколько команд, которых мы до этого не знали, и познакомились с ними уже в гонках. Плюс усилились старые экипажи, и поэтому сильно возросла конкуренция.

Старт дан! Всего в гонке приняло участие 25 экипажей со всей России. Фото: Елена Отекина

Все на первом этапе шли очень плотно, и у каждой команды были хорошие приходы и плохие. Так получилось, что для нас всё решалось в последних двух заездах, в которых мы и победили. В воскресенье был слабый ветер и, конечно, гоняться было сложнее. Но он же для всех одинаковый. При слабом ветре очень высока цена ошибки. Если где-то неправильно выберешь позицию, то отыграть будет очень сложно. Но в целом меня устроило, как прошёл первый этап. Я бы даже сказал, что чувствую запас для улучшения дальнейших результатов. Это не потолок, выше которого мы уже не сможем прыгнуть. Команда, можно сказать, находится в стадии становления, и это радует. И победа в этом плане, конечно, добавляет положительных эмоций.

Но ни в коем случае сейчас нельзя забываться. Нужно по-хорошему отбросить эту победу. Это замечательный этап нашей жизни, но нельзя впадать в эйфорию. Всё равно необходимо продолжать работать над слаженностью и коммуникациями.

Сочи встретил участников довольно хмурой погодой. Фото: Елена Отекина

Второму и третьему месту — Navigator Sailing Team и «ПИРогово» — не удивился. Это лидеры прошлого сезона. В принципе, мы с ними и ехали биться. Но при новом формате мы напрямую не встретились с некоторыми новичками, поэтому открытия ещё впереди.

В гонке рулевым выступил Вячеслав Ермоленко. Для него это была первая гонка в этой роли. Он справился, но в каждом экипаже есть свои нюансы, и их нужно отработать. Не получаются пока стартовые заезды. На них мы можем выступать ещё лучше.

Команда «Повелитель Паруса - Европа». Фото: Елена Отекина

В гонке форс-мажоров не было. Не предвидели только одно… что победим. Для нас это, наверное, стало самым главным форс-мажором. И с ним кстати, справиться сложнее всего. Это не так просто, как кажется. Быть лидером для меня не новое чувство, но на экипаж это может давить. Это же дополнительная ответственность, которая несёт определённые последствия.

На лидера всегда равняются, и на него больше давление. Это как в футболе с чемпионом. На него всегда иначе настраиваются другие команды. Когда ты «тёмная лошадка» и по ходу сезона откусываешь своё — это одно, но другое дело, когда ты фаворит. Мы показали свою силу сразу, и против нас уже будут играть по-другому. Мы были спокойны, и это дало такие результаты.

На первом этапе рулевым в команде «Повелитель Паруса - Европа» выступил Вячеслав Ермоленко (на фото слева). Фото: Елена Отекина

Протокол Выступление свердловских команд: «Повелитель паруса — Европа» — 1-е место (20 очков)

«Повелитель паруса — Азия» — 6-е место (29 очков). Состав: рулевой — Мусихин Сергей , экипаж — Т рофимчук Павел, Корзников Михаил, Тюриков Денис .

, экипаж — Т . «Коматек» — 18-е место (45 очков). Состав: рулевой — Фролов Вячеслав, экипаж — Палымова Елена, Кузнецов Андрей, Милентьев Максим.

Следующий этап Национальной парусной лиги пройдёт 20–23 апреля в Севастополе.