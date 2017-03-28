Областная газета
Спорт 28 марта 2017, 19:03

Две стороны одной медали

Воспитанника краснотурьинского «Маяка» Юрия Шардакова, ставшего в составе «СКА-Нефтяника» чемпионом России, называют среди главных претендентов на звание лучшего игрока чемпионата. Фото: «Восток-Медиа»

Чемпионом России по хоккею с мячом 2017 года стал хабаровский «СКА-Нефтяник», для которого это первое золото за 70-летнюю историю клуба. В финале дальневосточники обыграли иркутскую команду «Байкал-Энергия», у которой это второй подряд комплект серебряных медалей. Красноярский «Енисей» после трёх подряд чемпионств стал бронзовым призёром. Мы же порадуемся не только пятому месту «Уральского трубника», но и тому, что призёрами турнира стали десять воспитанников свердловского хоккея.

Ничего неожиданного в «Финале четырёх», который проходил на льду хабаровской крытой арены «Ерофей», не случилось. То, что чемпионом станет именно «СКА-Нефтяник», было понятно ещё осенью, когда стал известен состав команды на сезон. И дальневосточники действительно были на голову, если не две, сильнее остальных команд суперлиги. Двух призёров — «Енисей» и «Байкал-Энергию» тоже можно было, не боясь попасть впросак, назвать задолго до решающих игр. Кому какие достанутся медали, зависело исключительно от того, кому из этого дуэта достанется в соперники по полуфиналу «СКА-Нефтяник». Не повезло в итоге «Енисею».

Спортивные итоги, при всех сопутствующих чемпионату скандалах, обвинениях и подозрениях, в общем-то, соответствуют истинному раскладу сил в российском хоккее с мячом на данный конкретный момент. Но давайте посмотрим на итоги чемпионата под немного другим углом.

Среди лучших — красноярцы, новосибирцы и… свердловчане

Не удивлюсь, если итог чемпионата России — 2017 вызвал крайне противоречивые чувства у поклонников русского хоккея в Новосибирске. С одной стороны, местный «Сибсельмаш» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где проиграл в первом же раунде будущим чемпионам. А с другой — золотые медали в составе дальневосточников завоевали восемь (!) воспитанников Новосибирска, да и тренер чемпионов Михаил Юрьев — коренной сибиряк, большую часть жизни отдавший «Сибсельмашу» как игрок и тренер. И ещё большой вопрос, где могут быть более уверены в завтрашнем дне — в Хабаровске, где золото добывали лишь трое местных игроков плюс воспитанники восьми российских регионов и два шведа, или в Красноярске, где бронзовые медали завоевали пятнадцать воспитанников хоккейной школы «Енисея»?

Нехитрый и несложный подсчёт принёс совершенно неожиданные результаты. Разумеется, я всегда знал, что Свердловская область — единственный в России культивирующий хоккей с мячом регион, где нет не то что крытого, но и ни одного открытого катка с искусственным льдом — несмотря ни на что, остаётся одним из лидеров в подготовке игроков, но тем не менее. Судите сами, больше всего чемпионов и призёров 2017 года — шестнадцать — воспитанники Красноярского края (уже упомянутые игроки «Енисея» плюс игравший за «СКА-Нефтяник» Артём Бондаренко), вторая в этом списке — десять воспитанников, в том числе восемь чемпионов — Новосибирская область. Свердловская область на третьем месте — те же десять воспитанников на пьедестале почёта, но только два чемпиона (воспитанники краснотурьинского «Маяка» Александр Антипов и Юрий Шардаков). И ещё одна интереснейшая деталь — если в большинстве регионов игроки представляют один-два города, то у Свердловской области самая широкая география — Краснотурьинск, Серов, Екатеринбург, Среднеуральск, Первоуральск. А ведь есть ещё Карпинск — где уже много лет усилиями Олега Григорьевича Свешникова практически всегда есть сильные детские команды.

Успехи по инерции?

Помимо чемпионата России в суперлиге на минувшей неделе финишировал последний в сезоне 2016/2017 всероссийский детский турнир. Команда «Уральского трубника» (игроки 2001–2002 годов рождения), которую тренирует Юрий Ахманаев, стала бронзовым призёром, а два игрока — вратарь Дмитрий Воробьёв и полузащитник Алексей Борисов — получили индивидуальные призы как лучшие игроки в своих амплуа. Всего же наши юные земляки в прошедшем сезоне завоевали четыре комплекта медалей — также бронзовые медали у сборной Свердловской области (тренер Михаил Шолохов) в первенстве России среди игроков 2002–2003 г.р. Серебряные медали у двух команд «Уральского трубника» — юношей 1998–1999 г.р. (тренер Олег Хлопунов) и мальчиков 2003 г.р. Стоит отметить также и карпинский «Спутник» Олега Свешникова (игроки 2005–2006 г.р.), занявший второе место на традиционном сильном турнире на призы Святейшего Патриарха. А ведь есть ещё сборная Свердловской области тренера Сергея Теплоухова (игроки 2002–2003 г.р.), ставшая победителем турнира на призы клуба «Плетёный мяч» среди девочек 2002–2003 г.р.

Но у всех этих медалей есть и обратная сторона. Эти достижения происходят сейчас не «благодаря», а «вопреки». Одним из центров русского хоккея Свердловская область до сих пор остаётся скорее по инерции. И если в регионе не появится хотя бы один каток с искусственным льдом, отставание будет стремительно расти.

Комментарии

Олег Свешников, заслуженный тренер России, директор футбольно-хоккейной школы «Спутник» (Карпинск):

— У нас в области работают замечательные детские тренеры, перед которыми только надо снять шляпу за их ежедневный кропотливый труд — Евгений Федотов в Нижней Туре, Олег Хлопунов и Александр Дубов в Первоуральске и многие другие. Надо очень любить свой вид спорта и иметь огромное терпение, чтобы тренировать детей. Более того — добиваться результатов, соперничая с командами, которые тренируются в идеальных условиях крытых искусственных катков. А у нас ближайший искусственный лёд, да и тот корт для хоккея с шайбой — находится в Серове. Я бы рад сейчас с ребятами не в зале заниматься, а на льду, но два часа тренировки в Серове — это десять тысяч рублей за аренду плюс три тысячи на дорогу. У нас таких денег, разумеется, нет… Буквально недавно я отправил на просмотр в Красноярск парнишку 2004 года рождения — он очень талантливый, но мы ему здесь не можем дать того, что нужно, чтобы этот талант раскрылся.

Алексей Разуваев, директор ДЮСШ «Уральский трубник» (Первоуральск):

— Конечно, как и все, кто играет в хоккей с мячом, мы мечтаем о катке с искусственным льдом, но у нас в Первоуральске условия всё-таки значительно лучше, чем у многих в области — когда нет большого льда, есть возможность тренироваться хотя бы в «коробке». Плюс муниципальное предприятие «Старт», которому принадлежат спортсооружения в городе, всегда старается идти нам навстречу. Городские власти в меру возможности нам помогают, следят за нашими результатами, радуются нашим успехам. Специализированная ДЮСШ по хоккею с мячом работает с января 2015 года, и сейчас у нас занимаются около 300 ребят с пяти лет до восемнадцати. С одной стороны, мы ставим задачу воспитать наших ребят как настоящих мужчин, но и результат для нас всегда важен.

  • Опубликовано в №53 от 29.03.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Эвакуатор до 3 тонн - подробнее тут.

Услуги мотоэвакуаторов в Высоковске: создать заявку >>

Квартирный переезд: создать заявку >>

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам