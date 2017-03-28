Две стороны одной медали

Воспитанника краснотурьинского «Маяка» Юрия Шардакова, ставшего в составе «СКА-Нефтяника» чемпионом России, называют среди главных претендентов на звание лучшего игрока чемпионата. Фото: «Восток-Медиа»

Чемпионом России по хоккею с мячом 2017 года стал хабаровский «СКА-Нефтяник», для которого это первое золото за 70-летнюю историю клуба. В финале дальневосточники обыграли иркутскую команду «Байкал-Энергия», у которой это второй подряд комплект серебряных медалей. Красноярский «Енисей» после трёх подряд чемпионств стал бронзовым призёром. Мы же порадуемся не только пятому месту «Уральского трубника», но и тому, что призёрами турнира стали десять воспитанников свердловского хоккея.

Ничего неожиданного в «Финале четырёх», который проходил на льду хабаровской крытой арены «Ерофей», не случилось. То, что чемпионом станет именно «СКА-Нефтяник», было понятно ещё осенью, когда стал известен состав команды на сезон. И дальневосточники действительно были на голову, если не две, сильнее остальных команд суперлиги. Двух призёров — «Енисей» и «Байкал-Энергию» тоже можно было, не боясь попасть впросак, назвать задолго до решающих игр. Кому какие достанутся медали, зависело исключительно от того, кому из этого дуэта достанется в соперники по полуфиналу «СКА-Нефтяник». Не повезло в итоге «Енисею».

Спортивные итоги, при всех сопутствующих чемпионату скандалах, обвинениях и подозрениях, в общем-то, соответствуют истинному раскладу сил в российском хоккее с мячом на данный конкретный момент. Но давайте посмотрим на итоги чемпионата под немного другим углом.

Среди лучших — красноярцы, новосибирцы и… свердловчане

Не удивлюсь, если итог чемпионата России — 2017 вызвал крайне противоречивые чувства у поклонников русского хоккея в Новосибирске. С одной стороны, местный «Сибсельмаш» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где проиграл в первом же раунде будущим чемпионам. А с другой — золотые медали в составе дальневосточников завоевали восемь (!) воспитанников Новосибирска, да и тренер чемпионов Михаил Юрьев — коренной сибиряк, большую часть жизни отдавший «Сибсельмашу» как игрок и тренер. И ещё большой вопрос, где могут быть более уверены в завтрашнем дне — в Хабаровске, где золото добывали лишь трое местных игроков плюс воспитанники восьми российских регионов и два шведа, или в Красноярске, где бронзовые медали завоевали пятнадцать воспитанников хоккейной школы «Енисея»?

Нехитрый и несложный подсчёт принёс совершенно неожиданные результаты. Разумеется, я всегда знал, что Свердловская область — единственный в России культивирующий хоккей с мячом регион, где нет не то что крытого, но и ни одного открытого катка с искусственным льдом — несмотря ни на что, остаётся одним из лидеров в подготовке игроков, но тем не менее. Судите сами, больше всего чемпионов и призёров 2017 года — шестнадцать — воспитанники Красноярского края (уже упомянутые игроки «Енисея» плюс игравший за «СКА-Нефтяник» Артём Бондаренко), вторая в этом списке — десять воспитанников, в том числе восемь чемпионов — Новосибирская область. Свердловская область на третьем месте — те же десять воспитанников на пьедестале почёта, но только два чемпиона (воспитанники краснотурьинского «Маяка» Александр Антипов и Юрий Шардаков). И ещё одна интереснейшая деталь — если в большинстве регионов игроки представляют один-два города, то у Свердловской области самая широкая география — Краснотурьинск, Серов, Екатеринбург, Среднеуральск, Первоуральск. А ведь есть ещё Карпинск — где уже много лет усилиями Олега Григорьевича Свешникова практически всегда есть сильные детские команды.

Успехи по инерции?

Помимо чемпионата России в суперлиге на минувшей неделе финишировал последний в сезоне 2016/2017 всероссийский детский турнир. Команда «Уральского трубника» (игроки 2001–2002 годов рождения), которую тренирует Юрий Ахманаев, стала бронзовым призёром, а два игрока — вратарь Дмитрий Воробьёв и полузащитник Алексей Борисов — получили индивидуальные призы как лучшие игроки в своих амплуа. Всего же наши юные земляки в прошедшем сезоне завоевали четыре комплекта медалей — также бронзовые медали у сборной Свердловской области (тренер Михаил Шолохов) в первенстве России среди игроков 2002–2003 г.р. Серебряные медали у двух команд «Уральского трубника» — юношей 1998–1999 г.р. (тренер Олег Хлопунов) и мальчиков 2003 г.р. Стоит отметить также и карпинский «Спутник» Олега Свешникова (игроки 2005–2006 г.р.), занявший второе место на традиционном сильном турнире на призы Святейшего Патриарха. А ведь есть ещё сборная Свердловской области тренера Сергея Теплоухова (игроки 2002–2003 г.р.), ставшая победителем турнира на призы клуба «Плетёный мяч» среди девочек 2002–2003 г.р.

Но у всех этих медалей есть и обратная сторона. Эти достижения происходят сейчас не «благодаря», а «вопреки». Одним из центров русского хоккея Свердловская область до сих пор остаётся скорее по инерции. И если в регионе не появится хотя бы один каток с искусственным льдом, отставание будет стремительно расти.

Комментарии Олег Свешников, заслуженный тренер России, директор футбольно-хоккейной школы «Спутник» (Карпинск): — У нас в области работают замечательные детские тренеры, перед которыми только надо снять шляпу за их ежедневный кропотливый труд — Евгений Федотов в Нижней Туре, Олег Хлопунов и Александр Дубов в Первоуральске и многие другие. Надо очень любить свой вид спорта и иметь огромное терпение, чтобы тренировать детей. Более того — добиваться результатов, соперничая с командами, которые тренируются в идеальных условиях крытых искусственных катков. А у нас ближайший искусственный лёд, да и тот корт для хоккея с шайбой — находится в Серове. Я бы рад сейчас с ребятами не в зале заниматься, а на льду, но два часа тренировки в Серове — это десять тысяч рублей за аренду плюс три тысячи на дорогу. У нас таких денег, разумеется, нет… Буквально недавно я отправил на просмотр в Красноярск парнишку 2004 года рождения — он очень талантливый, но мы ему здесь не можем дать того, что нужно, чтобы этот талант раскрылся. Алексей Разуваев, директор ДЮСШ «Уральский трубник» (Первоуральск): — Конечно, как и все, кто играет в хоккей с мячом, мы мечтаем о катке с искусственным льдом, но у нас в Первоуральске условия всё-таки значительно лучше, чем у многих в области — когда нет большого льда, есть возможность тренироваться хотя бы в «коробке». Плюс муниципальное предприятие «Старт», которому принадлежат спортсооружения в городе, всегда старается идти нам навстречу. Городские власти в меру возможности нам помогают, следят за нашими результатами, радуются нашим успехам. Специализированная ДЮСШ по хоккею с мячом работает с января 2015 года, и сейчас у нас занимаются около 300 ребят с пяти лет до восемнадцати. С одной стороны, мы ставим задачу воспитать наших ребят как настоящих мужчин, но и результат для нас всегда важен.