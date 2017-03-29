Ковтун начинает выступление на ЧМ

В этом году 21-летний Максим Ковтун также стал бронзовым призёром чемпионата России. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №54 от 30.03.2017

Сегодня в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Уже завтра на лёд выйдет екатеринбуржец, серебряный призёр чемпионата Европы Максим Ковтун.

Россию в мужском одиночном катании представят всего два фигуриста — Ковтун и петербуржец Михаил Коляда. Ковтун ни разу не поднимался на пьедестал почёта на ЧМ. Лучший результат Максима — четвёртое место в 2014 году.