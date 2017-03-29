Ковтун начинает выступление на ЧМ

- Опубликовано в №54 от 30.03.2017
Сегодня в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Уже завтра на лёд выйдет екатеринбуржец, серебряный призёр чемпионата Европы Максим Ковтун.
Россию в мужском одиночном катании представят всего два фигуриста — Ковтун и петербуржец Михаил Коляда. Ковтун ни разу не поднимался на пьедестал почёта на ЧМ. Лучший результат Максима — четвёртое место в 2014 году.
Календарь по уральскому времени
30 марта
14.30 Мужчины. Короткая программа (канал «Матч.Арена»)
1 апреля
12.50 Мужчины. Произвольная программа (канал «Матч.Арена»)
В случае попадания в тройку сильнейших Максим также примет участие в показательных выступлениях:
2 апреля в 16.00 (канал «Матч.Арена»)