Областная газета
Спорт 29 марта 2017, 20:02

Ковтун начинает выступление на ЧМ

В этом году 21-летний Максим Ковтун также стал бронзовым призёром чемпионата России. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №54 от 30.03.2017

Сегодня в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Уже завтра на лёд выйдет екатеринбуржец, серебряный призёр чемпионата Европы Максим Ковтун.

Россию в мужском одиночном катании представят всего два фигуриста — Ковтун и петербуржец Михаил Коляда. Ковтун ни разу не поднимался на пьедестал почёта на ЧМ. Лучший результат Максима — четвёртое место в 2014 году.

Календарь по уральскому времени

30 марта

14.30 Мужчины. Короткая программа (канал «Матч.Арена»)

1 апреля

12.50 Мужчины. Произвольная программа (канал «Матч.Арена»)

В случае попадания в тройку сильнейших Максим также примет участие в показательных выступлениях:

2 апреля в 16.00 (канал «Матч.Арена»)

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