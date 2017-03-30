Когда глаза не горят…

Тренерский штаб сборной России ищет оптимальный вариант состава, который будет защищать честь страны на Кубке Конфедераций и чемпионате мира. Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу продолжает подготовку к Кубку Конфедераций, который пройдёт летом 2017 года в России. Подопечные Станислава Черчесова провели два контрольных матча против Кот-д’Ивуара (0:2) и Бельгии (3:3), вызвавшие немало поводов для размышлений.

Пока выводы напрашиваются не самые оптимистичные. Первая проблема нашей сборной — это линия защиты. На протяжении многих лет на позиции центральных защитников играли братья Березуцкие и Сергей Игнашевич.Оценивать их игру нет смысла, сейчас актуальнее разобрать игру тех, кто пришёл им на смену.

Васин, Нойштедтер, Семёнов, Кутепов… Всех четырёх центральных защитников выпустил Станислав Черчесов в двух товарищеских матчах и ко всем есть большие претензии. Кутепова весь матч «возили» ивуарийцы, да так, что даже стыдно за него стало. Нойштедтер привёз три гола в свои ворота в матче со вторым составом Бельгии. Васин с Семёновым также не показали уверенной игры. Центр обороны очень сильно страдает, и с этим нужно что-то делать. А делать, собственно, нечего, потому что за столько лет мы так и не вырастили смену Березуцким и Игнашевичу. Единственное, что остаётся — надеяться на тех, кто сейчас в сборной, ведь Черчесов сказал, что именно эти футболисты будут играть на Кубке Конфедераций и, возможно, на чемпионате мира.

Есть, конечно, вариант с натурализацией, но к этому методу мы прибегаем редко и не очень удачно. По вызову в сборную Романа Нойштедтера до сих пор много вопросов. Какой был смысл в том, чтобы натурализовывать немца, который играет ещё хуже наших футболистов?

К атакующей группе, наверное, вопросов меньше. Хотя и здесь Станислав Черчесов пробует всех, но не у всех всё получается. По сути, в двух матчах был забит лишь один гол, который можно было бы отметить — второй мяч в ворота Бельгии. Первый гол был забит защитником со стандарта, второй — грубая ошибка соперника.

Хотя надо понимать, что в играх не принимали участия два основных нападающих сборной, которые со стопроцентной вероятностью будут выходить в стартовом составе — Фёдор Смолови Артём Дзюба. Именно от них мы все ждём голов, на них рассчитываем всей страной.

Конечно, на матчах Кубка Конфедераций и чемпионата мира наших футболистов будут гнать вперёд тысячи российских болельщиков. Но для победы этого мало. Самая большая проблема нашей команды — отсутствие командного духа. На памятном для нас Евро-2008 все игроки без исключения выкладывались от и до, с первой до последней минуты, всем составом оборонялись и всем составом шли вперёд. Помню, как Юрий Жирков в дополнительное время в матче с Голландией выдавал рывки на сто метров, и это спустя 100 минут игры. Не было у нас тогда каких-то звёздных игроков за исключением блиставшего Андрея Сергеевича. Мы уступали по составу многим сборным, но своим желанием завоевали бронзу.

Сейчас же глаза не горят. Уступая 1:3 бельгийцам, мы не прессингуем, не боремся за мяч, ходим пешком. Да, в итоге всё же сравняли счёт, скажете вы. Но это скорее была случайность, а не закономерность. И так играть, как играла сборная последние пять минут в матче с Бельгией, надо с первых минут. Только тогда и можно будет рассчитывать на какой-то положительный результат.