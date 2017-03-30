Велогонки и… русский хоккей

Артур Ершов (на фото справа) сейчас выступает за профессиональную команду «Gazprom-RusVelo». Фото: vk.com/rusvelopro

В субботу, 1 апреля, когда у большинства населения будет «вся спина белая», наверняка найдутся и более интересные и замечательные события, чем всемирно знаменитый День смеха. У многих бывших и нынешних жителей Верхней Пышмы первый день апреля прочно связан с созданием в городе детской спортивной школы.

Документ о создании школы хранит особый дух тех лет. «Считая физическое воспитание школьников важной составной частью коммунистического воспитания подрастающего поколения, исполком горсовета решил с 1 апреля 1965 года открыть в городе многокомплектную детскую спортивную школу» — говорится в решении исполнительного комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, увидевшего свет месяцем ранее. Первоначально под одной крышей уживались лыжники, конькобежцы, футболисты и велосипедисты. Однако вскоре футбольное и лыжное отделение перешли в ведение комбината «Уралэлектромедь», недолго просуществовала и секция конькобежцев.

Зато велосипедное направление существует до сих пор. Ныне это Детско-юношеская школа олимпийского резерва «Велогор». Конечно, на слуху больше успехи верхнепышминских спортсменов в бас-кетболе, настольном теннисе и особенно самбо, но и велосипедистам есть чем гордиться. Выпускник ДЮСШОР «Велогор», заслуженный мастер спорта Артур Ершов — чемпион мира и Европы. В крупнейших международных велогонках участвовали Юлия Ильиных, Денис Галимзянов, братья Иван и Алексей Цатевичи. Константин Банкин в 80-е годы прошлого века входил в национальную сборную Советского Союза, а в составе первой отечественной команды «Альфа-Люм» участвовал в таких культовых для любого велогонщика соревнованиях, как «Джиро де Италия» и испанская «Вуэльта». Александр Трубин в 1989 году стал первым из советских велогонщиков участником «Тур де Франс». Отдельное и заслуживающее особой благодарности направление — работа тренеров ДЮСШОР «Велогор» с инвалидами по зрению и по слуху, которую никакими медалями не измерить. В 2015 году школа переехала в новое здание, вернее, обживает территорию в три гектара в лесной зоне Верхней Пышмы.

Один из первых подиумов Алексея Цатевича (в центре) — воспитанника «Велогора» и победителя велогонок «Гран-при Кредито Агрикола» и «Ле Самен». Фото: СДЮСШОР г. Верхняя Пышма

— Нам осталось построить велотрек, и мы однозначно будем лучшей школой по велоспорту в России, — рассказывает корреспонденту «ОГ» директор ДЮСШОР «Велогор», заслуженный тренер России Людмила Потапова. — У нас прямо на территории школы есть три асфальтированные дорожки 300, 400 и 600 метров, на которых мы проводим областные соревнования среди самых юных — три тура критериума и даже «мини-многодневку» (четыре дня подряд ребята сражаются). Мы получили возможность работать по четырём олимпийским направлениям — шоссе, маунтинбайк, трек и паралимпийский велоспорт. А в зимний период заливаем лёд и играем в русский хоккей — и мальчики, и девочки, ходим по глубокому снегу, а это очень хорошая подготовка для развития силовой выносливости у велосипедистов.

В ожидании строительства собственного трека в Верхней Пышме уже разработали свою уникальную методику подготовки, которая принесла первый успех — Артур Ершов два года назад стал чемпионом мира в самой зрелищной трековой дисциплине — групповой гонке. Более двадцати лет российские гонщики не побеждали в этом виде программы.

— Коллеги приезжают и очень нам завидуют, — говорит Людмила Потапова. — Но всё это стало возможным потому, что город по достоинству оценил нашу работу и предложил нам построить такой комплекс. Строился он на условиях софинансирования на средства городского и областного бюджетов. В Верхней Пышме будет построен единственный в России крытый 200-метровый велотрек, самый короткий в стране. А чем короче круг, тем выше скорость, тем зрелищнее гонка.

Уже в этом году пройдут Сурдлимпийские игры, идёт поиск талантов, которым предстоит защищать честь страны в 2020 году на Играх в Токио. Велогонщики из Верхней Пышмы имеют шанс принять участие в обоих стартах.