«Барсы» и «грифоны» снова вместе

Баскетболисты ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» проиграли второй домашний матч четвертьфинала плей-офф Первого дивизиона мужской суперлиги сургутскому «Университету-Югре» (73:81) и выбыли из борьбы за медали.

Чуда не произошло. Невыразительно проведший почти весь сезон «Темп», даже отвоевав в гостях преимущество своей площадки, одним из первых выбыл из борьбы за медали. Всё противоречие нынешнего сезона — в послематчевых словах главного тренера ревдинской команды Олега Мелещенко: «Полностью согласен с выражением «выигрывает команда, проигрывает тренер». Мы сами себя загнали в психологический тупик, а виноват в этом тренер. Я готов нести ответственность за результат. Единственное, что могу сказать в своё оправдание — я не умею забивать за них мячи».

Теперь ревдинские «барсы», которых по имеющемуся составу в начале сезона справедливо считали одним из претендентов на победу в дивизионе, присоединятся к квартету аутсайдеров (в том числе к екатеринбургским «грифонам») и примут участие в Кубке Сибура, который в этом году разыгрывается впервые и представляет собой некий аналог не прижившегося в КХЛ Кубка Надежды.

Правда, встретиться они смогут лишь в «Финале четырёх», поскольку свердловские команды попали в разные группы. «Самара», «Урал», «Купол-Родники» и «Химки-Подмосковье» проведут однокруговой турнир 7–9 апреля в Екатеринбурге, другая группа («Рязань», «Темп-СУМЗ-УГМК», МБА и «Сахалин» или «Иркут») 8–10 апреля в Рязани.

Результаты Суперлига. Первый дивизион. Плей-офф. 1/4 финала «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Университет-Югра» — 73:81 (28:18, 10:23, 14:20, 21:20). Итоговый счёт в серии 1–3. Самые результативные: Глазунов (18), Поляков (16), Заряжко (12) — Лепоевич (32), Лекавичюс (16), Савенков (15). Другие результаты: «Купол-Родники» — «Новосибирск» — 54:74 (1–3), «Спартак-Приморье» — «Самара» — 67:62, 81:77 (3-1), «Сахалин» — «Иркут» — 79:67, 77:79 (2–2).