Прорубит ли «Урал» окно в Европу?

«Урал» добыл в Махачкале три важные очка и подошёл к полуфинала Кубка России в приподнятом настроении. Фото: Никита Медведевских

Футбольный клуб «Урал» продолжает подготовку к одному из важнейших матчей сезона — к полуфиналу Кубка России. За заветную путёвку в финал, который пройдёт в Сочи, «шмели» поспорят 6 апреля с казанским «Рубином».

Накануне обе команды провели свои матчи в чемпионате. «Урал» в боевом матче «за шесть очков» одержал верх над махачкалинским «Анжи» – 3:2. Встреча выдалась по-настоящему валидольной, каждая из команд вела по ходу матча в счёте. За семь минут до конца игры при счёте 2:2 в ворота «Анжи» был назначен пенальти, который не смог реализовать Эдгар Манучарян. Но за минуту до конца основного времени матча всё тот же Манучарян принес «Уралу» победу. «Рубин», в свою очередь, у себя дома уступил питерскому «Зениту» — 0:2. Сейчас клубы располагаются в турнирной таблице друг за другом: казанцы идут десятыми (27 очков), «шмели», благодаря победе в Махачкале, поднялись на одиннадцатую строчку (23 очка).

Перед стартом весенней части чемпионата перед «Уралом» стояла одна задача — сохранение прописки в премьер-лиге. Александр Тарханов, вновь возглавивший клуб, уже помогал «шмелям» спастись от вылета. В нынешний зимний перерыв команда усилилась, Тарханов привёз из Болгарии очень добротного Димитрова, выцепил из погибающей «Томи» Бикфалви, пригласил никому не известного Ильина. И все они прекрасно влились в команду, да так, что даже про отсутствие в стартовом составе Павлюченко уже никто не вспоминает. И «Урал» всего за несколько матчей весенней части прилично поднялся в турнирной таблице. Учитывая, что впереди два домашних матча с вполне проходимыми «Томью» и «Оренбургом», то можно сделать вывод — главная задача, то есть сохранение прописки в премьер-лиге, выполнена. А, значит, можно сделать акцент и на Кубке России.

Ещё перед четвертьфиналом с «Краснодаром» слова Александра Тарханова, что «Урал» хочет выиграть Кубок России, воспринимались с улыбкой. Тогда и подумать никто не мог, что «шмели» совершат настоящий подвиг и смогут одолеть на выезде одну из сильнейших команд чемпионата. Сейчас же перед полуфиналом уже совсем другой расклад. Набравший ход «Урал» уже не кажется аутсайдером, тем более, что «Рубин» в последнее время не показывает той игры, которой от него все ждут. Это доказала и недавняя очная встреча в Екатеринбурге, в которой «шмели» одержали минимальную победу.

Понятно, что на полуфинал Кубка России казанцы настроятся очень серьёзно. Это последний шанс для «Рубина» зацепиться за Еврокубки. Учитывая, что летом клуб приобрёл с десяток иностранцев, причём весьма неплохих, то поражение от «Урала» в четверг будет очень чувствительным.

Над «Уралом» не висит груз ответственности. То, что команда забралась так далеко в турнире, уже большое достижение, ведь в полуфинал «шмели» пробивались аж в 2008 году. Однако это не значит, что екатеринбуржцы не будут мотивированы. На кону стоят путёвка в финал Кубка России и шанс побороться за Еврокубки — это ли не мотивация? Да и переполненный стадион в Екатеринбурге (практически все билеты на матч проданы) будет гнать «шмелей» вперёд, поэтому «Урал» сделает всё, чтобы впервые прорубить окно в Европу.