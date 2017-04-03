Ковтуну добавить нечего?

Татьяна Тарасова, комментируя короткую программу Максима Ковтуна, была очень резка в оценках: "Если в голове у человека что-то есть, он так не может упасть. Это когда голова отключается, человек так падает". Фото: Александр Исаков

В Хельсинки завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Свердловчанин Максим Ковтун – только 11-й, ещё один россиянин – Михаил Коляда – восьмой. Чемпионом с мировым рекордом в произвольной программе стал японец Юзуру Ханю.

В этом году к чемпионату мира – повышенное внимание: сезон предолимпийский, и именно в Хельсинки были разыграны квоты на Олимпиаду для страны. Но важен он, конечно, не только квотами, но и уровнем готовности наших фигуристов к сражениям за олимпийские медали. Нас интересуют прежде всего мужчины: свердловский фигурист, напомним, не выступал на предыдущей Олимпиаде (тогда вообще никто из наших мужчин-одиночников не выступил – заявленный от России Евгений Плющенко сошёл с дистанции прямо на разминке перед короткой программой). Последние три года Максим всегда обозначал своей главной целью Олимпийские игры. Итак, до цели – шаг. Что мы имеем в активе?

Максим разыграл схему, которую мы уже неоднократно видели – в том числе на чемпионате России: сорвал короткую программу, а потом собрался и практически идеально исполнил произвольную. Но здесь этот номер не прошёл, суммы баллов оказалось недостаточно, чтобы бороться за медали – более того, Максим не вошёл даже в десятку сильнейших.

Для попадания в пятёрку лучших сегодня нужно идеальное катание. Для попадания на пьедестал – запредельное. Вдумайтесь: ещё несколько лет назад четверной прыжок мало кто исполнял – рисковали только самые сумасшедшие. На прошедшем ЧМ два четверных в короткой и четыре (!) в произвольной – минимум, который позволяет рассчитывать на медали. Американец Нэтан Чен, занявший четвёртое место, рисковал и поставил в произвольную шесть сложнейших прыжков – но, увы, два из них не смог приземлить. Победитель чемпионата Юзуру Ханю заявил и идеально исполнил четыре четверных прыжка, в том числе один из них в каскаде (четверной, а сразу следом – тройной).

В арсенале россиян – и Михаила Коляды, и Максима Ковтуна – всего два таких прыжка, и, увы, они им покоряются через раз.

Ханю заплакал, когда увидел свои запредельно высокие оценки. Но на Играх в Пхёнчхане будет ещё труднее – сумма 321,59 станет обыденностью, планку поднимут ещё выше: Чен приземлит все шесть прыжков, Ханю тоже, уверена, что-нибудь придумает.

И если нам нечего добавить – увы, вряд ли в мужском одиночном катании мы сможем добыть медали Игр-2018.

Кстати После завершения чемпионата мира в Хельсинки определено количество квот, которые достанутся странам на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Сборная России получила по три места в женском катании и спортивных парах, по два – в мужском катании и танцах на льду. Результаты Сборная России заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. У команды в активе золото Евгении Медведевой в одиночном катании и бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парах. На первом месте в медальном зачёте – Канада (3 золота), на втором – Япония (2 золота).