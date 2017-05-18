Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина вернулся в Нижний Тагил

В прошлом сезоне летающие лыжники в Нижний Тагил не приезжали. Фото: Александр Зайцев

Жители Нижнего Тагила вновь смогут увидеть сильнейших летающих лыжников планеты. Международная федерация лыжного спорта (FIS) уже на следующей неделе утвердит календарь соревнований на сезон 2017/2018, в котором будет присутствовать этап Кубка мира в Нижнем Тагиле.

— На последнем заседании международной федерации в мужскую часть Кубка мира попал Нижний Тагил, где этап пройдёт 2–3 декабря. Надеюсь, проблем с установкой ветрозащиты не будет, регион планирует завершить эту работу к середине сентября. Поэтому с уверенностью могу сказать, что у наших ребят появилась дополнительная возможность проявить себя, получить зачётные очки и укрепить свои позиции на пути в Корею на Олимпийские игры-2018, а у болельщиков — вживую посмотреть лучших прыгунов и поддержать российских спортсменов, — заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Напомним, что в прошлом году Нижний Тагил не принимал мужские соревнования летающих лыжников из-за отсутствия на трамплине ветрозащитной сетки.