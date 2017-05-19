Сергей Карякин: от первых поездок на квадроцикле до победы на «Дакаре-2017»

Победа в «Дакаре» далась Сергею Карякину с четвёртого раза. Фото: предоставлено организаторами выставки

Сегодня в Ельцин Центре откроется выставка, посвящённая известному екатеринбургскому гонщику, победителю ралли-рейда «Дакар-2017» в классе квадроциклов Сергею Карякину — «Путь к победе». Экспозиция расположена в холле кино-конференц-зала.

Как отмечают организаторы, выставка в Ельцин Центре — история долгого пути и отчаянного упорства, веры в себя и в свои силы. В экспозиции представлены фотографии с различных соревнований, в которых принимал участие самый известный российский квадроциклист. История пути к победе на крупнейшем ралли-марафоне планеты будет в первую очередь интересна всем, кто верит в свою мечту и живёт мотоспортом.

Сергей Карякин в январе 2017 года совершил настоящее спортивное чудо — практически в одиночку (его команда самая маленькая за историю легендарного марафона) выиграл ралли «Дакар» в категории квадроциклов. Почти девять тысяч километров, десять спецучастков, две недели в изматывающем режиме нон-стоп: его победа вошла в историю мирового и российского мотоспорта, а разработки, техника, оборудование достойны особого внимания. Они также будут представлены на выставке.

Сергей Карякин во время «Дакара» соревновался в песках, а готовился к ралли-рейду в екатеринбургских снегах. Фото: предоставлено организаторами выставки

Конечно, особого внимания заслуживает «железный конь» Сергея — квадроцикл Yamaha Raptor 700 R, который впервые покажут публике. Именно на нём екатеринбуржец и выиграл ралли-рейд. Примечательно, что готовился к «Дакару» гонщик в Екатеринбурге.

— Идея выставки возникла стихийно, — рассказал «ОГ» Сергей Карякин. — Многие хотели увидеть мой квадроцикл, испытать эмоции, которые я пережил на «Дакаре». Идея назревала, и в какой-то момент Ельцин Центр сам вышел с нами на связь с предложением организовать выставку. Но мы решили не просто рассказать про последний «Дакар», а показать всю историю — как я к нему шёл, какая была подготовка, через что мы прошли. Там вся временная линия — от первых поездок на квадроцикле до победы на «Дакаре-2017».

Ну и, конечно, на выставке представлен главный трофей Сергея — знаменитый дакарский «бедуин». Кстати, Карякин — первый россиянин, получивший «бедуина» за победу на «Дакаре» не в категории Truck.