Григорий Иванов получил награду «За верность делу»

Григорий Иванов. Фото: Александр Зайцев

На заседании Ассоциации мини-футбола России был награждён президент екатеринбургской «Синары» Григорий Иванов. Он получил медаль АМФР «За верность делу».

— Награда стала для меня неожиданностью. Очень рад, что Ассоциация мини-футбола России оценила мой вклад в развитие мини-футбола и многолетнюю работу. Клуб «Синара» всегда работал и будет работать на развитие мини-футбола в России. Мы всегда с гордостью воспринимаем вызовы наших ребят в сборные команды России. На моей памяти не было ещё ни одной сборной, куда бы не вызывались воспитанники нашей школы, — поделился впечатлениями от полученной награды Григорий Иванов.