Японцы показали класс, свердловчане набрались опыта

Абдула Абдулжалилов объясняет Чарльзу Чибане причину дисквалификации бразильца. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге завершился международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Свердловская область впервые принимала соревнования такого масштаба, на татами за два дня соревнований вышли более трёх сотен спортсменов из 36 стран мира.

И снова новые правила

С января 2017 года по инициативе Международной федерации дзюдо (IJF) на всех турнирах действуют новые правила. Нововведения будут тестироваться до чемпионата мира, который пройдёт в августе, и в случае успешного внедрения они будут введены в полном объёме. «Большой шлем» в Екатеринбурге тоже проходил по новым правилам, которые вызывали некоторые вопросы.

Главное нововведение — отмена оценки юко, которой раньше оценивали бросок соперника на бок. Теперь в дзюдо лишь две оценки — ваза-ари (бросок соперника на половину спины) и иппон (чистая победа). Напомню, что раньше в дзюдо было и вовсе четыре оценки, но в 2009 году была ликвидирована кока (бросок соперника на ягодицы). Таким образом, правила дзюдо совершенно упростились, но спортсменам от этого стало тяжелее. Бросить на ваза-ари или иппон довольно сложно, особенно на крупных турнирах, так что теперь участились случаи дополнительного времени схватки (голден-скор), нагрузка на спортсменов увеличилась.

Пока непонятно, для чего понадобились такие нововведения. Зрелищности дзюдо они не добавляют: ближе к финалу у борцов уже просто нет сил, и турнир в Екатеринбурге это наглядно продемонстрировал.

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Бесценный опыт

Турнир такого масштаба состоялся в регионе впервые. Трибуны ДИВСа, где проходили соревнования, заполнялись легко, соревнования вызывали немалый интерес у екатеринбуржцев.

Сахават Гаджиев в своей схватке был активен, но этого не хватило для победы. Фото: Александр Зайцев

В турнире приняли участие трое свердловчан, для которых «Большой шлем» стал огромным опытом и своеобразной проверкой на прочность, вот только проверку эту свердловчане не прошли. Наталья Голомидова, выигравшая бронзу на «Большом шлеме» в Тюмени в прошлом году, не смогла преодолеть барьер первого круга. Её примеру последовал и Сахават Гаджиев. Свердловчанин уступил в первом круге казаху Аскату Телменову.

Ещё одной представительницей Свердловской области была Ольга Титова. Ей не повезло с жеребьёвкой: в первом раунде Титова встречалась с будущей победительницей турнира бразильянкой Эрикой Мирандой. Встреча закончилась досрочной победой южноамериканки, которая провела красивый подхват.

Как говорится, плохой опыт — тоже опыт. Выступление перед тысячами своих болельщиков для каждого спортсмена нечто особенное, и то, как их поддерживал ДИВС, они запомнят надолго.

Первые после японцев

Сборная России привезла на турнир самую многочисленную делегацию: в Екатеринбурге на татами вышло 54 представителя России. Первый соревновательный день оказался более успешным: россияне завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды. Единственным чемпионом стал махачкалинец Абдула Абдулжалилов. В финале под невероятные овации местных болельщиков он разобрался с бразильцем Чарльзом Чибаной.

Безусловно, главным событием второго дня соревнований стал выход на татами олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Хасана Халмурзаева. Россиянин не без труда дошёл до финала, где провёл красивый подхват и одержал чистую победу.

Всего россияне завоевали на турнире 12 медалей, уступив в неофициальном зачёте лишь японцам. Родоначальники дзюдо даже не самым сильным составом продемонстрировали свой класс, завоевав шесть золотых наград.