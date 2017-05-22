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График встреч с Евгением Куйвашевым

Спорт 22 мая 2017, 19:19

И снова тройка

Сборная России по хоккею второй раз подряд стала бронзовым призёром чемпионата мира. Фото предоставлено федерацией хоккея России

Сборная России по хоккею второй раз подряд стала бронзовым призёром чемпионата мира. Фото предоставлено федерацией хоккея России

В Кёльне и Париже завершился 81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сборная России обыграла финнов в матче за третье место и во второй раз подряд увезла с мирового чемпионата бронзовые награды.

Россияне довольно ровно проводили групповой этап вплоть до последнего матча с США. Были крупно обыграны Италия и Словакия, одержана победа над шведами. В СМИ пестрили заголовки о том, что «Красная машина» сносит всех соперников. Вот только на североамериканцах машина забуксовала. Матч с США обозначил сразу несколько проблем российской дружины, главной из которых являются удаления. Подопечные Олега Знарка во встрече с американскими студентами зачастую проигрывали в скорости и вынужденно фолили. Какие-то из этих нарушений вызывали сомнения, но это уже другая история. Нахватав удалений в первом периоде и пропустив в меньшинстве две шайбы, россияне проиграли матч и в итоге заняли второе место в своей группе, выйдя в четвертьфинал на Чехию.

Матч за выход в полуфинал получился, наверное, одним из самых уверенных на всём турнире. Олег Знарокпосле группового турнира провёл работу над ошибками, в четвертьфинале россияне грамотно действовали в обороне. Правда, удалений избежать не удалось, но чехи большинством так и не воспользовались: уверенно действовал Андрей Василевский.

Полуфинальный матч Россия — Канада, наверное, не нуждается в каких-то дополнительных афишах. Противостояния «Красной машины» с родоначальниками хоккея известны во всём мире своими принципиальностью, борьбой и накалом страстей. Канадцы на этом чемпионате мира выступали не бог весть как, скромно обыграв в четвертьфинале немцев со счётом 2:1. Но на сборную России канадцы всегда настраиваются как на последний бой. Игра действительно была достойна финала: и по накалу, и по скоростям, и по развязке, которая, к сожалению, оказалась не в нашу пользу. Ведя после второго периода 2:0, россияне пропустили четыре безответных шайбы в третьем периоде, уступив путёвку в финал канадцам. И опять всё та же проблема: в начале заключительного отрезка россияне получили аж три удаления. Иван Телегин, Сергей Андронов и Богдан Киселевич практически не покидали площадку, отбивая атаки канадцев. Но, как говорится, не хватило: россияне пропустили вторую шайбу, а вместе с ней, «посыпавшись», третью и четвёртую. Олегу Знарку, ни разу не обыгрывавшему канадцев, так и не удалось пока этого сделать.

Матч с финнами за бронзовые медали был слабым утешением. Вряд ли миллионы российских болельщиков стали бы радоваться третьему месту на чемпионате мира после такого обидного поражения в полуфинале. Но и здесь не обошлось без трудностей: ведя в счёте 4:0, россияне умудрились пропустить в третьем периоде три шайбы подряд. Какой-то заколдованный третий период получился для подопечных Олега Знарка на этом турнире. Сразу же вспомнился «Автомобилист» образца этого сезона.

Бронзовые награды чемпионата мира в предолимпийский сезон говорят о конкурентоспособности «Красной машины», тем более что в символической сборной турнира оказались сразу два россиянина: Артемий Панарин и Андрей Василевский. У Олега Знарка до Олимпиады есть время для работы над ошибками, и самое главное — распорядиться этим временем грамотно.

  • Опубликовано в №89 от 23.05.2017 
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