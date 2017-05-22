И снова тройка

Сборная России по хоккею второй раз подряд стала бронзовым призёром чемпионата мира. Фото предоставлено федерацией хоккея России

В Кёльне и Париже завершился 81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сборная России обыграла финнов в матче за третье место и во второй раз подряд увезла с мирового чемпионата бронзовые награды.

Россияне довольно ровно проводили групповой этап вплоть до последнего матча с США. Были крупно обыграны Италия и Словакия, одержана победа над шведами. В СМИ пестрили заголовки о том, что «Красная машина» сносит всех соперников. Вот только на североамериканцах машина забуксовала. Матч с США обозначил сразу несколько проблем российской дружины, главной из которых являются удаления. Подопечные Олега Знарка во встрече с американскими студентами зачастую проигрывали в скорости и вынужденно фолили. Какие-то из этих нарушений вызывали сомнения, но это уже другая история. Нахватав удалений в первом периоде и пропустив в меньшинстве две шайбы, россияне проиграли матч и в итоге заняли второе место в своей группе, выйдя в четвертьфинал на Чехию.

Матч за выход в полуфинал получился, наверное, одним из самых уверенных на всём турнире. Олег Знарокпосле группового турнира провёл работу над ошибками, в четвертьфинале россияне грамотно действовали в обороне. Правда, удалений избежать не удалось, но чехи большинством так и не воспользовались: уверенно действовал Андрей Василевский.

Полуфинальный матч Россия — Канада, наверное, не нуждается в каких-то дополнительных афишах. Противостояния «Красной машины» с родоначальниками хоккея известны во всём мире своими принципиальностью, борьбой и накалом страстей. Канадцы на этом чемпионате мира выступали не бог весть как, скромно обыграв в четвертьфинале немцев со счётом 2:1. Но на сборную России канадцы всегда настраиваются как на последний бой. Игра действительно была достойна финала: и по накалу, и по скоростям, и по развязке, которая, к сожалению, оказалась не в нашу пользу. Ведя после второго периода 2:0, россияне пропустили четыре безответных шайбы в третьем периоде, уступив путёвку в финал канадцам. И опять всё та же проблема: в начале заключительного отрезка россияне получили аж три удаления. Иван Телегин, Сергей Андронов и Богдан Киселевич практически не покидали площадку, отбивая атаки канадцев. Но, как говорится, не хватило: россияне пропустили вторую шайбу, а вместе с ней, «посыпавшись», третью и четвёртую. Олегу Знарку, ни разу не обыгрывавшему канадцев, так и не удалось пока этого сделать.

Матч с финнами за бронзовые медали был слабым утешением. Вряд ли миллионы российских болельщиков стали бы радоваться третьему месту на чемпионате мира после такого обидного поражения в полуфинале. Но и здесь не обошлось без трудностей: ведя в счёте 4:0, россияне умудрились пропустить в третьем периоде три шайбы подряд. Какой-то заколдованный третий период получился для подопечных Олега Знарка на этом турнире. Сразу же вспомнился «Автомобилист» образца этого сезона.

Бронзовые награды чемпионата мира в предолимпийский сезон говорят о конкурентоспособности «Красной машины», тем более что в символической сборной турнира оказались сразу два россиянина: Артемий Панарин и Андрей Василевский. У Олега Знарка до Олимпиады есть время для работы над ошибками, и самое главное — распорядиться этим временем грамотно.