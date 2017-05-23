«Урал» сохранил прописку в премьер-лиге: что дальше?

На одном из последних домашних матчей фанаты «Урала» вывесили баннер: «Выбор за вами: премьер лига или ФНЛ». Выбор сделан... Фото: Дмитрий медведев / пресс-служба ФК»УРАЛ»

Футбольный клуб «Урал» официально завершил сезон 2016/2017. В последнем матче чемпионата России «шмели» на выезде уступили с минимальным счётом «Уфе», однако при этом, благодаря осечкам конкурентов, выполнили главную задачу сезона — сохранили прописку в премьер-лиге.

Тарханов —спаситель

Начинался сезон для «Урала» очень даже неплохо. Несмотря на то, что команду покинули несколько основных игроков, Вадим Скрипченко, как казалось, сумел закрыть образовавшиеся дыры и подготовить клуб к сезону. Победа над «Уфой», выездная ничья с «Ростовом», равная игра с ЦСКА. Амбициозный Скрипченко не раз заикался о том, что «Уралу» по силам решать самые серьёзные задачи, вот только на деле болельщиков «шмелей» ждало разочарование. «Урал» как будто подменили: «шмели» отдавали очки направо и налево, скатываясь в турнирной таблице всё ниже и ниже. Апогеем стала домашняя серия из трёх игр: екатеринбуржцы в равной борьбе уступили «Зениту» и «Спартаку». А затем был нашумевший матч с «Тереком» и уход Скрипченко в «Крылья Советов»…

Те дни не хочется даже вспоминать. «Урал» оказался не только в подвале турнирной таблицы, но и в таком плачевном состоянии, что мысли о ФНЛ всё чаще посещали преданных болельщиков клуба. Спасать «шмелей» прилетел знакомый Екатеринбургу Александр Тарханов прямиком из солнечной Болгарии, бросив там свою «Славию».

С трудом верилось, что после зимней паузы, которая пришлась как нельзя кстати, «Урал» заиграет по-новому. Но Александру Фёдоровичу удалось сделать невероятное. Во-первых, приобретения Ильина, Бикфалви и Димитрова вызвали у болельщиков восторг. Появление новых игроков взбодрило команду, вдохнуло в неё свежие силы. Во-вторых, Тарханов справился с психологическим давлением, которое испытывала на себе команда. Он смог подобрать нужные слова и настроить футболистов на весеннюю часть чемпионата как на последний бой в их жизни. Весной «Урал» играл так, что его боялись соперники. И пусть концовка сезона всё же выдалась смазанной, были неприятные матчи в Грозном, в Санкт-Петербурге, был плачевный финал Кубка России. Но главную задачу «шмели» выполнили. Подопечные Александра Тарханова ответили на вопрос болельщиков: «Урал» выбрал премьер-лигу.

Сказка без счастливого конца

Отдельного внимания заслуживает выступление «шмелей» во втором по значимости турнире страны — Кубке России. Помню, как ещё при Скрипченко «Урал» одержал первую победу в 1/16 финала над скромным «Челябинском». Тогда не было никаких эмоций и мыслей о том, что в мае «шмели» полетят в Сочи и примут участие, возможно, в главном матче в своей истории.

Победы над «Амкаром», «Краснодаром» и «Рубином» заставили на многие вещи смотреть по-другому. Воля и характер порой в спорте решают больше, чем деньги, и «Урал» это наглядно доказал. Нервная серия пенальти в «уральском дерби», сумасшедший камбэк в Краснодаре и пощёчина казанским звёздам показали, что чудеса случаются. Пусть редко, но всё же случаются. Об историческом финале трубили на каждом углу. Конечно, он получился не таким, каким его рисовали в своих мечтах болельщики, трофей, а вместе с ним и путёвка в Лигу Европы уехали в Москву. Для фанатов, конечно, уже сам факт нахождения на олимпийском стадионе «Фишт» во время финала Кубка России с участием любимой команды — сказка. Правда, сказка без счастливого конца. Прошлой весной, когда «Урал» был в восьмёрке сильнейших, только ленивый не кричал, что «пора в еврокубки». И вот, когда до еврокубков оставался один маленький шаг, «Урал» показал, что к ним не готов. В первую очередь психологически. Рановато ещё «Уралу» покорять эту высоту. Когда-нибудь «шмели» вновь поднимут этот вопрос, но это будет совсем другая история.

Что делать дальше?

Сезон для «Урала» официально закончился, футболисты отправляются в отпуск. Президент клуба Григорий Иванов совсем недавно заявил о том, что со всеми игроками продлены контракты, с Романом Павлюченко существует устная договорённость о контракте на следующий сезон. То есть если не произойдёт ничего экстренного (ходили слухи о том, что Владимиром Ильиным интересуются российские топ-клубы), то команда на следующий сезон останется в том же составе, по крайней мере бегства основных игроков, как в прошлом году, не намечается.

Про Павлюченко хочется сказать отдельно. «Спящий гигант», как говорится, начал за здравие, а кончил за упокой. Четыре гола за сезон — это явно не тот результат, на который мы все рассчитывали. Тот же Ильин, с ходу заскочивший в команду в зимнее трансферное окно, забил шесть мячей. И стоит ли держать в клубе за немаленькую зарплату Романа, при всём к нему уважении?

Остаётся другой важный вопрос — что делать с кандидатурой главного тренера. У Александра Тарханова действующий контракт до ноября 2017 года. Вообще, межсезонье — важнейший период в плане подготовки команды. Каждый тренер готовит футболистов, что называется, «под себя», под свои тактические наработки и схемы. Важную роль играет и селекционная политика, которую каждый тренер строит по-своему. И как бы не получилось так, что «Урал» осенью останется без главного тренера, который готовил команду к сезону…

Как известно, совсем недавно остался без работы известный специалист Рашид Рахимов, покинувший «Терек». Давно без работы находится и Дмитрий Аленичев, с которым «Урал» ещё осенью вёл переговоры. Есть кандидатура уральца Юрия Матвеева, который долгое время работает в клубе.

Перед началом сезона 2016/2017 Григорий Иванов говорил о том, что этот сезон будет переходным для «Урала», а в следующем команда будет бороться за еврокубки. Вот только в этом переходном сезоне «Урал» чуть не оказался в ФНЛ, да и финал Кубка России безоговорочно проиграл, поэтому пока что говорить о Лиге Европы неуместно. «Урал» умеет удивлять как в хорошем смысле, так и в плохом, поэтому каким будет следующий сезон, остаётся только гадать. Главное, что этот сезон «шмели» проведут в элите российского футбола.

Комментарий Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»: — Первую часть весеннего отрезка оцениваю на отлично, вторую на удовлетворительно. Я думаю, что тут и Кубок России вписался. Команда формируется, много новичков пришло зимой. У нас пока нет стабильности в плане игры. Потеряли много очков весной, началось всё с «Зенита», когда судья нас «прибил». Попали в психологическую яму, да и со «Спартаком» пришлось ставить молодых ребят, которые, кстати, неплохо отыграли. Было тяжело выйти из этой ямы, поэтому в концовке сезона такие результаты. Главное, что мы выполнили задачу — остались в премьер-лиге. Кстати Сравнительная характеристика игр «Урала» при Александре Тарханове и Вадиме Скрипченко: Вадим Скрипченко — 12 игр, 9 очков (2 победы, 3 ничьи, 7 поражений), разница мячей — 7–15; Александр Тарханов — 17 матчей, 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 9 поражений), разница мячей — 15–27.