Евгений Неугодников: «Для хорошего результата не хватило хладнокровия»

Экипажу Евгения Неугодникова второй год подряд не везёт в Москве. Так, в прошлом году команда также оказалась вне пьедестала и заняла лишь седьмое место. Фото: Андрей Шереметьев / пресс-служба ВФПС

Евгений Неугодников, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016 — специально для «ОГ».

Третий этап Высшего дивизиона прошёл в Москве. Победу вновь одержала команда Navigator Sailing Team (Москва). Екатеринбургские экипажи — «Повелитель паруса — Азия» (рулевой — Сергей Мусихин) и «Повелитель Паруса — Европа» (рулевой — Евгений Неугодников) не смогли заехать на пьедестал и заняли 8-е и

12-е места соответственно. Ещё одна уральская команда — «Коматек» — стала 25-й. О причинах неудач — в постоянной рубрике «ОГ».

Исходя из результатов скажу так: мало что получилось в гонке. Точнее, почти ничего. Можно, конечно, сказать, что нам не повезло или было не то судейство, но это просто отговорки. Это был, как говорится, не наш этап. Были не готовы к столь быстро изменяющимся погодным условиям в том составе, в котором мы выступали. Не смогли ровно пройти всю дистанцию из-за не до конца слаженной работы. Пока не хватает взаимопонимания в экипаже и сейчас, во время тренировок, будем над этим работать.

На этом этапе был побит рекорд по количеству проведённых гонок, но это, наоборот, где-то было нам на руку. На старте мы часто выигрывали, но всю дистанцию не удавалось пройти без потерь — сильно менялся ветер. Но и в итоге для хорошего результата нам не хватило хладнокровия. В Москве непростая акватория, но это не стало решающим фактором. Были хорошие приходы, были откровенно плохие, всё смешалось, но командная работа в итоге вышла на первый план.

Сейчас мы наметили план подготовки и будем выполнять работу над ошибками. Главный акцент — на коммуникации в команде, поскольку любое место ниже первого нас не устраивает.

Следующий этап Национальной парусной лиги-2017 пройдёт в Пскове 15–18 июня.