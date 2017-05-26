Запрет на легионеров не спасёт российский футбол

До 2005 года в элите отечественного футбола вообще не было лимита на легионеров, сейчас же предлагают полностью запретить играть иностранцам в российских клубах. Фото: Дмитрий Медведев / предоставлено пресс-службой ФК «Урал»

В Краснодаре состоялось заседание президентского совета по физической культуре и спорту. В ходе заседания речь зашла об отечественном футболе, и Владимиру Путину были предложены несколько идей по реформированию футбольной системы. Одна из них совсем радикальная – ввести стопроцентный лимит на легионеров и выпускать на поле только (!) российских игроков.

Стопроцентное импортозамещение

Эту идею предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Я знаю, что Виталий Мутко уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке всё-таки произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе, – обратился Кондратьев к Владимиру Путину.

Президент, как ни странно, кратко ответил на предложение своим согласием, и на этом тема сменилась. Но спустя несколько дней про легионеров в российском футболе заговорили вновь.

Проблема лимита на легионеров остро обсуждается уже не первый год. Напомним, что раньше в премьер-лиге на поле в составе одной команды могли выходить семь иностранцев, затем количество легионеров на поле сократили до шести. Кто-то эту идею жёсткого лимита поддерживает, к примеру, президент РФС Виталий Мутко, но многие футбольные тренеры и функционеры её отвергают.

Так нужны ли в отечественном футболе легионеры?

Жертвы лимита

В России футбол уже несколько лет переживает сложный период. Вернуть «больного» к жизни пытались и пытаются несколькими способами. Один из них – лимит на легионеров.

Вообще, тут стоит сразу оговориться: ни в одном футбольном топ-чемпионате нет подобного лимита. В Англии, Германии, Италии, Испании – хоть всех иностранцев на поле выпускай, это не запрещено. В этих странах нет ограничений, и при этом национальные сборные играют на высоком уровне. Так, может быть, проблема вовсе не в лимите?

Конечно, если в России будет введено «стопроцентное импортозамещение», клубам придётся делать ставку на воспитанников отечественных школ. Безусловно, растить своих футболистов нужно. И в отдельных регионах нашей страны это делается с большим успехом. К примеру, у нас неплохо развивается академия, «Урал» подключает к основному составу своих воспитанников, была создана команда «Урал-2» для подготовки резерва. И у всех этих парней есть шанс попасть в основной состав. Никто им не мешает усердно работать и доказывать свою состоятельность. Ведь если российский игрок будет смотреться ничуть не хуже иностранца, разве тренер не даст ему шанс?

Тут вопрос в другом. Легионеры должны помогать российским футболистам расти в профессиональном плане. Условный Александр Ставпец должен смотреть на Лунгу и работать над собой, доказывать, что он ничем не хуже, бороться за стартовый состав. И в этой конкуренции будут появляться по-настоящему сильные отечественные футболисты. Вот только на практике Ставпец уже который сезон сидит на скамейке запасных, получает зарплату и практически не играет.

Вот и получается, что проблема российского футбола кроется вовсе не в легионерах. Ни один тренер не будет специально делать ставку на иностранного игрока только из-за национальности. Он будет выставлять в стартовый состав лучших игроков, которые есть в его распоряжении. А с лимитом на легионеров тренеру приходится выпускать тех, кто этого не заслужил. И, увы, игроки с российским паспортом это понимают. Пропадает мотивация работать над собой, прогрессировать, конкурировать. Александр Кокорин, некогда один из самых перспективных игроков страны – яркий пример вреда лимита. Кокорин не борется за место в составе, он его получает благодаря гражданству. У главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу нет другого выбора, он обязан выпускать на поле российских футболистов. А то, что 26-летний Кокорин в подмётки не годится 34-летнему португальцу Данни, который, несмотря на трижды порванные крестообразные связки колена, работает над собой ежеминутно и прогрессирует даже на закате карьеры, не волнует сторонников лимита.

Ломать – не строить

В условиях конкуренции в России выросли хорошие футболисты – Дзагоев, Миранчук, Головин. Они выиграли борьбу за место в составе у легионеров, так почему другие не могут этого сделать? Могут. Просто зачем бороться за то, что тебе и так достанется? Благодаря лимиту ты становишься основой клуба, который выступает в Лиге чемпионов, и там мгновенно проигрываешь игрокам, выросшим в условиях жёсткой конкуренции. Можно же просто получать баснословную зарплату и жить от игры к игре, зная, что в любом случае будешь выходить на поле.

Российский футбол нуждается в реформах. Но куда приведёт столь кардинальный путь? Есть другие проблемы, которые нужно решать в первую очередь, а не рубить сплеча. На полуторамиллионный город у нас нет нормальных футбольных полей, у нас плохая квалификация тренеров, нет нормальной системы отбора молодых игроков. Как развивать в таких условиях футбол? Как ждать от сборной результатов? И вместо того чтобы решать более сложные проблемы, мы пытаемся пойти по пути наименьшего сопротивления и полностью запретить играть легионерам. Впрочем, строить всегда труднее, чем ломать.