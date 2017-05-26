Областная газета
Спорт 26 мая 2017, 15:50

Бразильский боец Диего Брандао победил россиянина Венера Галиева за 39 секунд

Диего Брандао ещё до боя говорил о том, что «отправит россиянина на заслуженную пенсию». Фото: Александр Исаков

Диего Брандао ещё до боя говорил о том, что «отправит россиянина на заслуженную пенсию». Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге впервые прошёл турнир по смешанным единоборствам промоутерской компании Fight Nights Global. В ДИВСе состоялись девять поединков, спортсмены соревновались не на привычном для екатеринбургской публики ринге, а в восьмиугольнике.

Главным событием вечера стал поединок именитого бразильского бойца Диего Брандао и 40-летнего россиянина, представляющего екатеринбургский клуб «Ратиборец», Венера Галиева. Брандао, известный своими выступлениями в UFC, ещё до боя говорил о том, что «отправит россиянина на заслуженную пенсию». Бой действительно закончился быстро: после размена ударами бразилец точно попал в челюсть Галиеву, а затем добил упавшего на настил соперника. Бой был остановлен на 39-й секунде первого раунда.

  • Опубликовано в №93 от 27.05.2017
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