Бразильский боец Диего Брандао победил россиянина Венера Галиева за 39 секунд

Диего Брандао ещё до боя говорил о том, что «отправит россиянина на заслуженную пенсию». Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге впервые прошёл турнир по смешанным единоборствам промоутерской компании Fight Nights Global. В ДИВСе состоялись девять поединков, спортсмены соревновались не на привычном для екатеринбургской публики ринге, а в восьмиугольнике.

Главным событием вечера стал поединок именитого бразильского бойца Диего Брандао и 40-летнего россиянина, представляющего екатеринбургский клуб «Ратиборец», Венера Галиева. Брандао, известный своими выступлениями в UFC, ещё до боя говорил о том, что «отправит россиянина на заслуженную пенсию». Бой действительно закончился быстро: после размена ударами бразилец точно попал в челюсть Галиеву, а затем добил упавшего на настил соперника. Бой был остановлен на 39-й секунде первого раунда.