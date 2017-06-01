Алексей Комаров: «Недавно узнал, что про меня написано в Википедии»

Алексей Комаров (с мячом) уверяет, что игровой номер выбрал не в подражание Дирку Новицки. Фото: пресс-служба БК «Урал»

Как уже сообщала «ОГ», самый опытный из ныне действующих свердловских баскетболистов 36-летний центровой Алексей КОМАРОВ в предстоящем сезоне будет играть за екатеринбургский «Уралмаш», созданный лишь год назад. Для самого игрока это будет двадцатый сезон в его профессиональной карьере. О секретах спортивного долголетия и о многом другом с новичком «Уралмаша» побеседовал корреспондент «ОГ».

— Алексей, с вашим ростом, наверное, никак нельзя было миновать баскетбольной площадки, но всё-таки как вы попали именно в этот вид спорта?

— Честно скажу, случайно. В самом начале первого класса к нам на урок физкультуры пришёл тренер Александр Петрович Григорьев и пригласил заниматься в секцию. Первое время занятия были прямо в школе, а потом уже ездил на тренировки в ДЮСШ №3 на улице Бажова.

Поначалу баскетбол мне не очень нравился, был даже период, когда классе в третьем почти бросил секцию. Вернулся опять же из-за Александра Петровича, всё-таки он умел пробудить интерес к игре, которой сам посвятил всю свою жизнь.

— В 1997 году юношеская команда Свердловской области 1980–1981 годов рождения под руководством Александра Григорьева заняла четвёртое место в первенстве России, а чемпионом тогда стали питерцы, в том числе будущий лидер сборной России, а ныне — президент РФБ Андрей Кириленко и Фёдор Лихолитов…

— Самое интересное, что с Кириленко на площадке я никогда не встречался. Даже в том финале мы с командой из Санкт-Петербурга не играли. Тренировал её, кстати, Борис Георгиевич Ливанов, с которым в дальнейшем мне посчастливилось поработать во Владивостоке и Ревде.

— Самый яркий момент в карьере — победа в суперлиге в 2011 году со «Спартаком-Приморье»?

— Наверно, да. Помню, первую выездную игру. Дело даже не в многочасовом перелёте, а в том, что игра началась в два часа ночи по дальневосточному времени. Поначалу было тяжело, но постепенно привык. Плей-офф мы тогда прошли без единого поражения, а в финале дважды обыграли традиционно сильного соперника — сургутский «Университет».

Конечно, было ещё пятое место в дивизионе «А» суперлиги с «Евразом» в 2005 году. Это более высокий результат, но я тогда был совсем молодой, играл немного, зато с какими игроками! Тогда в команде был очень хороший подбор «больших» — Игорь Грачёв, Александр Гаршин, Владимир Анциферов. Отвоевать у таких мастеров место в составе было непросто.

— После того как «Евраза» весной 2005 года не стало, ты пробовал трудоустроиться в пермском «Урал-Грейте», но закрепиться в Перми не удалось. В чём причина?

— Думаю, не хватило упорства, целеустремлённости. К сожалению, слишком поздно приходит осознание того, что в какой-то момент надо не только показать всё, на что ты способен, но и постараться превзойти себя.

— В Интернете встретил упоминание о том, что в 2003 году ты участвовал в драфте НБА. Признаться, не помню, этого эпизода в твоей биографии.

— Ничего страшного, я тоже не помню (смеётся). Мне только недавно показали, что про меня, оказывается, есть статья в Википедии, очень удивился самому этому факту, и про моё участие в драфте тоже узнал только оттуда.

Кстати, пользуясь случаем, хочу уточнить ещё один момент — почему-то во многих источниках, и даже в статистической базе РФБ указано, что я в сезоне 2004/2005 играл за команду ЦПБ из Чехова. Не было такого — я весь тот сезон отыграл за «Евраз».

— У многих игроков номер на майке имеет какое-то символическое значение…

— А вот сейчас я вынужден буду развеять ещё один миф — про то, что 41-й номер я взял в подражание Дирку Новицки (игроку сборной Германии и команды НБА «Даллас Маверикс». — Прим. «ОГ»).

— Признаться, я тоже всегда был убеждён, что так и есть. Согласись, что вы даже внешне сильно похожи.

— Ну, может быть, Новицки чем-то на меня и похож, но выбор номера с ним никак не связан. Просто после первого сезона в Заречном, который я отыграл под 14-м номером, захотелось каких-то перемен — попросил поменять цифры на майке местами. Сработало — в двух следующих сезонах «Союз» стал вице-чемпионом суперлиги (смеётся).

— Давай поясним для тех, кто не в курсе, что это не уральский Заречный.

— Да, это его тёзка в Пензенской области — закрытый город, в котором по улицам ходят лоси.

— Ну-ну. Как у нас на Урале медведи?

— Абсолютно серьёзно. Однажды даже одного сохатого встретили во время кросса. В первый момент растерялись — как быть, но испуг бы взаимным, и мы благополучно избежали столкновения.

— Это было самое экзотическое приключение в карьере?

— У меня, наверное, да. К сожалению или к счастью, я не ездил с «Евразом» в Якутск, когда команду в аэропорту встречал автобус с печкой-буржуйкой.

А самые яркие воспоминания остались от поездки на озеро Байкал после игры в гостях с «Иркутом». Красота необыкновенная.

— Раз уж ты упомянул «Иркут», то не могу не спросить вот о чём — Алексей Лобанов, с которым вы вместе играли в «Евразе», в прошедшем сезоне навёл шороху в суперлиге с этим самым «Иркутом», кто-то из твоих бывших одноклубников уже давно завершил карьеру и нашёл себя после спортивной жизни.

— Пока здоровье позволяет, занимаюсь тем, что мне нравится. К счастью, серьёзные травмы меня пока что миновали.

— Практически у всех высоких людей, а у спортсменов подавно, самые большие проблемы — с коленями и позвоночником.

— Вот как раз если бы не занимался спортом, то были бы проблемы. А благодаря регулярным тренировкам пока удаётся их избегать.

— Центровой сборной Советского Союза Сергей Гришаев как-то рассказывал мне, что за обувью ему приходилось ездить в специализированные магазины в Бельгию или США…

— Это действительно серьёзная проблема. К счастью, сейчас появились интернет-магазины, так что ездить самому уже не обязательно. Правда, с тех пор как доллар подорожал, цены кусаются.

— В 36 лет самое время уже задуматься о том, что будет после завершения карьеры игрока.

— Конечно, есть такие мысли. Хочу со временем попробовать себя в роли тренера. Очень интересно было бы взглянуть на баскетбол не изнутри, а снаружи, почувствовать себя не солдатом на поле боя, а генералом, командующим войсками. Я, кстати, с годами понял, что даже самые тяжёлые нагрузки тренер даёт не потому, что он такой вредный, а чтобы нам же потом было лучше. Так что сейчас стараюсь не только выполнять все задания на тренировках, но и фиксирую для себя наиболее важные моменты. Чем больше тренируешь какой-то момент, тем легче ты его выполнишь в игре. Сколько раз замечал — если буду прицеливаться, то скорее всего промахнусь (смеётся). А какой-нибудь шальной бросок через руки соперников обязательно залетит в корзину.

— Следующий сезон ты проведёшь в «Уралмаше». Что привлекло в этой команде?

— Честно говоря, для меня это был непростой выбор. С одной стороны, меня всё устраивало, очень нравилось в прошлом сезоне работать с Вадимом Филатовым — он интересный тренер со своим оригинальным видением баскетбола. В «Уралмаш» меня звали ещё год назад, а сейчас уже в мае снова сделали предложение, а всё-таки, особенно по нынешним временам, хочется как можно раньше определиться со своим ближайшим будущим.

Хорошо, что в Екатеринбурге решили возрождать команду «Уралмаш», в которой играют в основном местные свердловские баскетболисты. Судя по тем разговорам, которые у меня состоялись в клубе, задачи на предстоящий сезон будут самые высокие, хотя турнир в этом году у команды будет гораздо сильнее. Надеюсь, помогу «Уралмашу» покорить новые вершины.

Досье «ОГ»

Алексей Комаров.

Родился 12 мая 1981 года в Свердловске.

12 мая 1981 года в Свердловске. Рост — 207 см.

— 207 см. Мастер спорта.

Играл за команды «Евраз», «Урал» (обе — Екатеринбург), «Старый Соболь» (Нижний Тагил), «Темп-СУМЗ» (Ревда), «Союз» (Заречный), «Спартак-Приморье» (Владивосток).

«Евраз», «Урал» (обе — Екатеринбург), «Старый Соболь» (Нижний Тагил), «Темп-СУМЗ» (Ревда), «Союз» (Заречный), «Спартак-Приморье» (Владивосток). Чемпион суперлиги 2011 года.