Свердловская легкоатлетка выступит под нейтральным флагом

Последнее на данный момент золото Ксения Аксёнова завоевала четыре года назад на Универсиаде в Казани. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Заслуженный мастер спорта Ксения Аксёнова стала первой свердловской легкоатлеткой, кому Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) дала добро на выступление в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Всего на данный момент такое разрешение получили пятнадцать российских легкоатлетов, в то же время 45 спортсменам (в том числе свердловчанам Максиму Якушеву и Веронике Червинской) было отказано.

— Были бурные эмоции, когда стало известно о положительном решении, — рассказала Ксения Аксёнова в телефонной беседе с корреспондентом «ОГ». — Мне повезло — ждать пришлось не так долго, как многим другим. Всего лишь около полутора месяцев рассматривали мою заявку.

Это моя вторая попытка получить индивидуальный допуск. Первая была в июле прошлого года, когда заявки на выступление под нейтральным флагом подавали спортсмены, отобранные для выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но тогда всем пришёл отказ. Вторую заявку я отправила в начале апреле.

Досье "ОГ" Ксения Аксёнова родилась в 1988 году в Свердловске. Специализация: бег на 400 метров. Победитель (4х400 м) и серебряный призёр (400 м) чемпионата Европы 2010 г., чемпионка Универсиады 2013 г., чемпионка России 2010 г.

Тренеры — Наталья Львова, Риф Табабилов.

— Как выглядит сама процедура?

— Мне прислали анкету, основные вопросы которой сводились к тому, с кем я контактировала в последнее время из тренеров, спортсменов, обслуживающего персонала, руководства нашей сборной. Второй блок вопросов — по антидопинговым моментам: входила ли я в пул исследования международный и российский. Я уже два года вхожу в международный пул тестирования, и ни разу у меня не было проблем ни с пробами, ни со сдачами. Думаю, это повлияло на то, что решение в итоге оказалось положительным.

— Всё это время — с прошлого лета — вы поддерживали спортивную форму, тренировались?

— Да, мы тренировались. Зиму я пропустила из-за травмы, снизила нагрузку, чтобы дать организму возможность восстановиться, а с марта работаю в обычном режиме подготовки к летнему сезону. Если честно, не знали, к чему готовимся, по-этому изначально готовились к чемпионату России. Сейчас цель выше — чемпионат мира. Осталось только выполнить норматив.

— Ближайшие международные старты у вас какие планируются?

— Пока никаких планов нет, так как в мае у меня обострилась травма, и сейчас я нахожусь на восстановительном лечении, и всё сейчас будет зависеть от того, как быстро я смогу вернуться к полноценным нагрузкам. Исходя из этого, думаю, недели через две можно будет строить какие-то планы на будущее. Главная цель — августовский чемпионат мира в Лондоне. Пусть даже я к нему подойду не в самой лучшей форме, но тем не менее очень бы хотелось принять участие, потому что последний старт в крупном официальном международном турнире был у меня в 2015 году.

— Что означает выступление под нейтральным флагом?

— Я буду выступать не за страну, а, можно сказать, сама за себя. Многие задают вопрос — не стыдно ли выступать в таком статусе? Думаю, что для тех болельщиков, которые следят за лёгкой атлетикой, это такая же радостная новость, как и для нас. Думаю, что индивидуальный допуск спортсменов — это только первый шаг, со временем и российский флаг вернётся на международные легкоатлетические соревнования.

— Вы знаете, что стали первой из свердловчан, кто получил такой допуск?

— Конечно, знаю, и надеюсь, что не последняя. Наша область на протяжении многих лет славилась своими легкоатлетами, и как бы ни было тяжело, мы должны возвращаться на лидирующие позиции.

История вопроса Напомним, что в ноябре 2015 года после публикации отчёта комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором содержались обвинения в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами, наши легкоатлеты были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ИААФ на неопределённый срок.

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро ИААФ предложило российским спортсменам, которые смогут доказать свою допинговую «чистоту», выступать под нейтральным флагом, но часть из них отказалась от такого варианта, а большинство поданных заявок были отклонены.