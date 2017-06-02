Областная газета
Спорт 2 июня 2017, 20:22

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области наградили победителей X-Games и Специальной Олимпиады-2017

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Вчера, 2 июня, в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области состоялся торжественный приём спортсменов и тренеров, которые принимали участие во Всемирных зимних экстремальных играх X-Games-2017 (Аспен, США) и Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады-2017 (Австрия).

Хоть игры и завершились ещё весной, но спортсмены впервые посетили ведомство, где в торжественной обстановке министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт вручил памятные подарки, а также благодарственные письма от врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На фото — ревдинский сноубордист Семён Федотов, который завоевал золотую медаль на играх X-Games 2017, принимает поздравления от Леонида Рапопорта.

  • Опубликовано в №98 от 3.06.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 июня)

Лев Решетников в 1952 году стал первым мастером спорта по баскетболу в Свердловской области. В «Уралмаше» он отыграл 14 лет (1945–1959). Фото: Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области – 3 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская