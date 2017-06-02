Что такое флорбол и как в него играть

В 1999 году флорбол России стал самостоятельной организацией. Сейчас существует полноценный чемпионат страны, в котором играют восемь команд. Фото: Федерация флорбола России

На Среднем Урале получила государственную аккредитацию «Федерация флорбола Свердловской области». У многих, наверное, возник вопрос, что же это за вид спорта такой. «ОГ» разбирается во всех тонкостях хоккея в зале.

Флорбол (от англ. floor — пол и англ. ball — мяч) — игра в закрытом помещении на твёрдом полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой (тоже, кстати, из пластика). Игра активно начала развиваться в 70-е годы в Швеции. Спорт возник как «заменитель» хоккея с мячом в межсезонье.

Правила у игры чем-то похожи на хоккей, но уже с шайбой. Игра проходит на прямоугольной площадке размером 40×20 метров, на поле шесть игроков и один вратарь. Игра длится три периода по 20 минут, что называется, «чистого» времени. Побеждает тот, кто больше забил.

В 1986 году была образована международная федерация, а спустя 10 лет прошёл и первый чемпионат мира. К тому времени в федерации состояло уже около 10 стран. Первые матчи по флорболу в России стали проводиться в 1992 году. В 1999 году флорбол России стал самостоятельной организацией. Сейчас существует полноценный чемпионат страны, в котором играют восемь команд.

Свердловская федерация была основана в ноябре 2016 года. Но официальный статус получила только сейчас. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует детский флорбольный клуб «Титан» и несколько любительских команд.

— Сейчас флорбол набирает популярность в России, — рассказал «ОГ» генеральный секретарь свердловской федерации флорбола Евгений Горелкин. — В Екатеринбурге на регулярной основе играет около 300 человек. В области очень много команд. Всё дело в том, что это очень динамичный вид спорта, который не требует серьёзных вложений и длительной подготовки, в отличие от индорхоккея. В него могут играть все — от мала до велика, достаточно просто купить клюшку и выйти в зал.

Кстати, уже сегодня, 3 июня, в Екатеринбурге впервые состоится Кубок «Флорбольной Лиги», в нём примут участие 10 команд со всей области. Турнир пройдёт по адресу: Олимпийская набережная, дом 3. Начало в 10.00