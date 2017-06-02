Сергей Карякин: «Дакар-2018» под угрозой»

Сергей Карякин: «Сейчас мне остаётся только надеяться, что кто-то откликнется на мою просьбу». Фото: Александр Зайцев

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, победитель ралли-рейда «Дакар-2017» в классе квадроциклов, сообщил об отсутствии финансирования. Он распустил свою команду, не сможет принять участие в ралли «Шёлковый путь», а также под угрозой участие в «Дакаре-2018»…

1 июня Сергей распустил свою победную команду — три механика, менеджер, штурман и пресс-секретарь были сокращены.

— У меня нет возможности платить деньги, — рассказывает Сергей. — Люди были ориентированы на деньги, но средств нет. И пока не удалось найти.

Карякин также должен был участвовать в «Шёлковом пути» — ралли-рейде, который стартует 7 июля на Красной площади и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань — но из-за проблем с деньгами Сергей не выйдет на старт.

Но, пожалуй, самое важное это то, что Сергей может пропустить «Дакар-2018».

— Участие в ралли под угрозой. До заявки на «Дакар-2018» осталось около полутора месяцев, — рассказал Сергей «ОГ». — На данный момент у меня нет денег. Нужна очень большая сумма. Я не олигарх и не могу себе это позволить. Мне многие пытаются помочь, на телефон в день звонит больше 100 человек, но, к сожалению, у них нет такой финансовой возможности.

— Ранее вы отмечали, что прошлый «Дакар» обошёлся вам порядка 10 млн. рублей. Такая сумма необходима?

— Около того. В «Дакаре» очень большой стартовый взнос. За прошлую победу я получил премиальные — 15 тысяч долларов — но этого не хватит на него.

— В прошлому году вашим спонсором была компания Fores. Сейчас они не помогут?

— Увы. Мы не поссорились, всё хорошо. Но у них нет в этот раз таких возможностей. Я разослал партнёрские письма, звонил другим компаниям, но пока ответов не получил. Сейчас мне остаётся только надеяться, что кто-то откликнется на мою просьбу.

Ралли-рейд «Дакар-2018» пройдёт по территории Перу, Боливии и Аргентины с 6 по 20 января. Отправной точкой будет столица Перу Лима, а финишной — Кордова (Аргентина).