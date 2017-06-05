Кубок Конфедераций: билетов нет, но вы держитесь

Паспорт болельщика Кубка Конфедераций является обязательным документом при входе на стадион. Вместе с персонифицированной картой болельщик должен предъявить билет на матч. Фото: Алексей Кунилов

До старта Кубка Конфедераций по футболу в России – меньше двух недель. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань вовсю готовятся к турниру чемпионов, для России Кубок Конфедераций должен стать своеоб­разной репетицией чемпионата мира по футболу. Все проблемы и трудности должны быть решены организаторами до стартового матча в Санкт-Петербурге, однако за одиннадцать дней до старта турнира этих самых неразрешённых проблем предостаточно.

Спекулянты остались без дохода

Одной из отличительных особенностей Кубка Конфедераций станет персонифицированная карта болельщика, или паспорт болельщика. Помимо того, что каждый болельщик должен приобрести билет на матч турнира, всем им необходимо оформить специальный документ, который будет являться пропуском на стадион. Паспорт болельщика представляет собой бейдж с персональными данными и фотографией. Таким образом организаторы Кубка Конфедераций защитили себя от спекулянтов и перекупщиков билетов. Как говорится, в одни руки один билет. Кстати, для иностранных болельщиков персонифицированная карта является пропуском на территорию Российской Федерации, что, безусловно, облегчает жизнь многим иностранцам, которые захотят приехать на матчи Кубка Конфедераций.

Заказать свой паспорт болельщика можно было на специальном сайте, указав номер заявки на билет. Получить персонифицированную карту можно было в городах-организаторах Кубка Конфедераций либо заказать доставку в нужный регион по почте, причём наличие билета на руках не было обязательным условием. Вот здесь фанатам пришлось столкнуться с первой проблемой. Лично мне несколько раз приходило уведомление о том, что фотография не соответствует требованиям, хотя при регистрации такой ошибки не было. Примерно через месяц фотографию всё же приняли, но паспорт болельщика доставляли очень долго. Моя персонифицированная карта прибыла в Екатеринбург 30 мая, хотя стартовый матч Кубка Конфедераций состоится уже 17 июня. Но, как оказалось, это были только цветочки.

Где мой билет?

Так называемые «ягодки» – это покупка самого билета на матчи Кубка Конфедераций. Когда в октябре 2016 года ФИФА объявила об открытии первого этапа продаж билетов, хлынула первая волна покупателей. В этой волне был и я, решив перестраховаться и купить билет заранее. Приобрести билет через сайт ФИФА было довольно просто, на электронную почту пришло уведомление о том, что заявка получена, а о доставке билетов будет сообщено дополнительно.

Незаметно прошла зима, а за ней и весна. До начала Кубка Конфедераций остаётся меньше двух недель, а билет так и не добрался до Екатеринбурга. Доставкой уже распечатанных билетов в города России занимается компания «КурьерСервисЭкспресс», главный офис которой находится в Москве. В справочной службе компании пообещали доставить билеты всем болельщикам в срок до 10 июня.

– Как только билет поступает к нам, на электронную почту его владельцу приходит уведомление с номером трекера для отслеживания заказа на нашем сайте. К сожалению, случаи, когда человек оплачивал билеты в первые дни, а доставка осуществляется в последнюю очередь – не редкость. От нас это не зависит, Узнать о статусе вашего заказа можно только по номеру накладной, его нужно уточнять у организаторов, – рассказали «ОГ» в справочной службе курьерской компании.

Получается довольно странная ситуация. Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка Конфедераций ещё осенью, до сих пор не могут их получить. Между тем фанатам необходимо планировать поездку в города-организаторы турнира, следовательно, покупать билеты на самолёт или поезд. Вот только рисковать не хочется: вдруг случится накладка и билет не доставят? Одно дело – разбираться с ФИФА и возвращать деньги за купленный билет на матч, и совсем другое – выкинуть на ветер деньги за билет на самолёт.

Напомним, что в Кубке Конфедераций примут участие 8 команд, которые будут разбиты на две группы. Всего в рамках турнира пройдут 16 матчей в четырёх городах-организаторах. Это не так много по сравнению с предстоящим чемпионатом мира, в котором примут участие 32 команды со всего мира. Болельщиков на чемпионат мира приедет гораздо больше, и если с билетами на Кубок Конфедераций возникают такие проблемы, то что будет через год?

Бесплатные поезда для избранных

Ещё одним отличительным моментом является курсирование бесплатных поездов для болельщиков между городами-организаторами Кубка Конфедераций. Безусловно, это сделано для удобства болельщиков. Для тех, кто купил билеты на матчи в разных городах, бесплатные поезда будут своеобразным бонусом.

Организаторы даже решили наградить самого активного болельщика, который сделает больше всех поездок на бесплатных поездах. Подарком будет билет на матч-открытие чемпионата мира по футболу 2018 года, который по планам должен состояться 14 июня 2018 года на стадионе «Лужники».

– Мы считаем, что настоящий болельщик, готовый путешествовать по стране вместе с футболом, достоин награды. И для него лучшим призом будет футбол. Поэтому мы решили поощрить болельщика, который сделает больше всех поездок на бесплатных поездах во время Кубка Конфедераций, а значит, посетит больше всех футбольных матчей, – отметил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция – 2018» Терентий Мещеряков.

Но тут вновь всплывает проблема. Для того чтобы забронировать место в бесплатном поезде, необходимо иметь на руках билет и знать его номер. А я, заказав билет ещё осенью, не могу забронировать себе место в поезде, несмотря на то, что билет покупал в числе первых. Кстати, сейчас билеты можно купить в обычных кассах городов-организаторов в порядке живой очереди и спокойно выбить себе бесплатный проезд в поезде.

17 июня – матч-открытие Кубка Конфедераций на скандально известном стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Там, кстати, в ускоренном режиме перестилают газон и доделывают оставшиеся строительные работы. Видимо, в таком же ускоренном режиме по всей стране доставляют десятки тысяч билетов на матчи турнира. Хочется верить в то, что организаторы сделают правильные выводы, и таких проблем на предстоящем чемпионате мира не будет.