Сергей Ременник и Марк Розин не смогли добраться до финиша на третьем этапе чемпионата Европы по классическому ралли

Фото: из архива Сергея Ременника

В Акрополисе (Греция) завершился третий этап чемпионата Европы по классическому ралли. В гонках принимает участие екатеринбургский экипаж Сергея Ременника и Марка Розина.

Свердловчане выступают в зачёте ERC-2, и на втором этапе, который проходил

в Испании, сумели занять второе место. Однако третий этап стал для екатеринбуржцев менее удачным: гонщики не смогли добраться до финиша во второй соревновательный день, перевернувшись на седьмом спецучастке.

«Опыт бывает позитивным и негативным. Нужно уметь анализировать причины и свои действия, чтобы понимать, как избегать ошибок в будущем. На 14,5 км седьмого спецучастка мы перевернулись. Экипаж в порядке. Но амбиции немного пострадали», – написал Сергей Ременник в социальных сетях.

Четвёртый этап чемпионата Европы по классическому ралли состоится на Кипре. Заезды пройдут с 16 по 18 июня, в данный момент команда Сергея Ременника и Марка Розина готовит новый автомобиль для дальнейшего выступления.