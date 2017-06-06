Областная газета
Спорт 6 июня 2017, 07:00

Сергей Ременник и Марк Розин не смогли добраться до финиша на третьем этапе чемпионата Европы по классическому ралли

Фото: из архива Сергея Ременника

Фото: из архива Сергея Ременника

В Акрополисе (Греция) завершился третий этап чемпионата Европы по классическому ралли. В гонках принимает участие екатеринбургский экипаж Сергея Ременника и Марка Розина.

Свердловчане выступают в зачёте ERC-2, и на втором этапе, который проходил

в Испании, сумели занять второе место. Однако третий этап стал для екатеринбуржцев менее удачным: гонщики не смогли добраться до финиша во второй соревновательный день, перевернувшись на седьмом спецучастке.

«Опыт бывает позитивным и негативным. Нужно уметь анализировать причины и свои действия, чтобы понимать, как избегать ошибок в будущем. На 14,5 км седьмого спецучастка мы перевернулись. Экипаж в порядке. Но амбиции немного пострадали», – написал Сергей Ременник в социальных сетях.

Четвёртый этап чемпионата Европы по классическому ралли состоится на Кипре. Заезды пройдут с 16 по 18 июня, в данный момент команда Сергея Ременника и Марка Розина готовит новый автомобиль для дальнейшего выступления.

  • Опубликовано в №99 от 06.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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