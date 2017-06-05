Баскетбольный клуб «Уралмаш» усилится Владимиром Полуяновым

Владимир Полуянов в ноябре 2015 года на матче "Пармы" с екатеринбургским "Уралом". Фото: пресс-служба БК «Парма».

По информации «ОГ», в ближайшие дни будет объявлено о сенсационном кадровом усилении екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш». В штаб команды войдёт сильнейший российский специалист по скаутингу Владимир Полуянов.

Полуянов наш земляк – родился в 1959 году в Серове, закончил Ленинградский институт имени Лесгафта и работал детским тренером в Асбесте. По приглашению Павла Гооге попал в пермский «Урал-Грейт» и приложил руку к двум чемпионствам этой команды в 2001 и 2002 годах, затем вместе с Сергеем Кущенко перебрался в столичный ЦСКА, который при нём восемь раз выигрывал чемпионат России и дважды побеждал в Евролиге, входил в тренерский штаб сборной России, выигравшей в 2007 году чемпионат Европы.

С 2012 года Владимир Полуянов работал в созданной в Перми команде «Парма», сегодня пермский клуб объявил о расставании с ним. Скорее всего, спустя двадцать с лишним лет Полуянов вернётся в Свердловскую область.