Футбольный клуб «Урал» ставит целью сохранение прописки в премьер-лиге

В заседании приняли участие руководители «Урала» (слева на фото вице-президент Александр Левин) и представители правительства области (министр спорта Леонид Рапопорт). Фото: Никита Медведевских

В Екатеринбурге состоялось годовое заседание совета директоров футбольного клуба «Урал». На нём были подведены итоги работы клуба и выступления команды в сезоне 2016/17, а также утверждены бюджет и задачи клуба на сезон 2017/18.

Было отмечено удачное выступление «шмелей» в Кубке России, где екатеринбуржцы остановились в шаге от завоевания трофея. Однако игра команды в премьер-лиге натолкнула членов совета директоров на размышления о нестабильности «Урала».

На следующий сезон бюджет остался прежним – один миллиард рублей. Со всеми футболистами у «Урала» подписаны контракты. Повторения прошлогодней ситуации, когда из команды уходили основные игроки, не предвидится. 12 июня «шмели» выйдут из отпуска и отправятся в Словению на тренировочные сборы.

А повторение другой ситуации возможно. Перед «Уралом» поставлена задача на следующий сезон – занять в турнирной таблице место, не ниже десятого. То есть, по сути, екатеринбуржцам нужно выступить не хуже, чем в прошлом году.

Складывается ощущение дежавю. И задачи подобные перед «Уралом» уже ставились, и Александр Тарханов, подхватив команду в трудный момент, спасал её и оставался работать. Всё это уже было, и мы помним, чем дело закончилось.

Президент клуба Григорий Иванов заявил, что у Тарханова контракт ещё на год, и он полностью ему доверяет. Александр Фёдорович спасал команду не раз. Но если «Урал» хочет ставить более высокие задачи, то нужны перемены.

– Если главная задача – сохранение прописки в премьер-лиге, то Александр Тарханов должен вполне устраивать руководство клуба. Только нам, болельщикам, становится грустно от этой «стабильности». Стабильность – хорошо, но не когда она такая мрачная, – поделился с «ОГ» председатель союза болельщиков «Урала» Владимир Перетягин.

Исходя из поставленных задач перед клубом, болельщикам «Урала» вряд ли стоит ждать, что «шмели» будут вести борьбу за попадание в Еврокубки или как минимум в восьмёрку сильнейших. Десятое место – главная цель екатеринбуржцев – граничит с зоной стыковых матчей, а значит, самое время фанатам запасаться валидолом.

При этом «Урал» – та команда, которая умеет удивлять. Финал Кубка России, сумасшедшая осень сезона 2015/2016 со Скрипченко… Сумеют ли удивить «шмели» в очередной раз – главный вопрос, ответ на который принесёт новый футбольный сезон.