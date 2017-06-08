«Кто хоть раз не засыпал дома – турист»

Гора Конжаковский Камень – одно из самых популярных мест региона среди любителей активного туризма. Фото: Рустам Гайфуллин

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Возможности активного туризма на Урале – практически безграничны, каждый может подобрать себе путешествие и занятие по вкусу, доступности и степени подготовленности. Мы пообщались с Сергеем МЯСНИКОВЫМ, членом правления Федерации спортивного туризма Свердловской области, который об активном туризме знает практически всё.

– Сергей, какие существуют виды активного туризма?

– Разновидностей активного туризма существует столько же, сколько существует видов спортивного туризма. На самом деле у нас в области профессионалов больше, чем любителей. Федерация спортивного туризма – профессионалы, а «выживальщики» или люди, занимающиеся подобным – дилетанты. Если вернуться к видам туризма, то пеший туризм – основа всех видов. Лыжный туризм – буквально естественное продолжение пешего. Водный туризм – мой любимый вид. Я бы сказал, что он самый «халявный» – в походах категории до «троечки». Всего существует шесть категорий сложности, первая и вторая – это «халява». Как говорится, пришёл, сел в катамаран или в лодку, оттолкнулся от берега и плывёшь, наслаждаешься. Также существуют горный туризм, спелеотуризм, парусный туризм. Последний тоже по сути является водным, но там передвигаются за счёт паруса, иногда помогают мотором, а в водном туризме передвигаются только на вёслах.

Дальше уже идёт экзотика. Кому-то пришла в голову идея объединить, как говорится, коня и лань в одну упряжку. Велотуризм, автотуризм, туризм на лошадях, на верблюдах – всё это был один вид туризма. Сейчас же каждый из этих видов является самостоятельным.

– Какой из них самый популярный в Свердловской области?

– По данным министерства спорта, спортивным туризмом в нашем регионе занимается 20 тысяч человек. Цифра, конечно, неточная, лукавство есть, но не более, чем в других видах спорта. Что такое активный туризм? Вот человек один раз дома не переночевал – уже стал туристом. Каждый из нас занимается туризмом. Пошёл за грибами, поход выходного дня – это всё активный туризм.

Активный туризм привлекает людей в большинстве своём в выходные дни. Есть те, кто покупают туры, они сами не готовы организовывать отдых в таком формате, они проплачивают услуги инструктора, проводника. И вид туризма каждый выбирает сам. Вам могут предложить взять огромный рюкзак, который весит минимум двадцать килограммов, и пойти с ним в лес или в горы. Или же вас могут посадить на катамаран, оттолкнуть от берега, и через двое суток вы с этого катамарана спуститесь довольные, загорелые. Кто-то, кстати, выбирает первый вариант – и предпочитает горбатиться на лыжах, на квадроциклах в болото залезть, пешком в горы ходить. Но я уверен, что самым популярным видом активного туризма всё же является водный.

– Если говорить о местах, где обязательно нужно побывать в нашем регионе?

– Лучшее место для путешествий в мире – это Россия, а лучшее место для путешествий в России – это Урал. В Свердловской области я, конечно, хочу выделить порог Ревун. Это надо видеть вживую. В прошлом году в апреле было очень много воды. Катамаран речка ставила вертикально носом вверх, потом кормой вверх. Река буквально зажёвывала катамаран и крутила его. Наблюдать за этим с берега в полной безопасности людям доставляло большое удовольствие.

Как не отметить наши скалы. Например, Конжаковский Камень. Всем советую съездить на Конжак, и не просто съездить, а пройтись пешком. Когда все трудности заканчиваются, вспоминается только хорошее. Людей, с которыми ты переживал хорошие времена, ты вспоминаешь с удовольствием, а тех, с кем ты переживал трудные времена, ты вспоминаешь с нежностью, и это искреннее чувство, которое ни с чем не перепутать. Если ты двое суток идёшь с кем-то с двадцатикилограммовыми рюкзаками, пьёшь воду из горного ручья, то потом эти моменты ты будешь вспоминать всю жизнь.

Река Чусовая. Там, конечно, народа будет очень много, но посмотреть на эти места обязательно нужно. Река Ивдель, вдоль берегов которой тянутся огромные километровые скалы, потрясающее зрелище. Вообще, у нас в регионе очень много шикарных мест, про все и не рассказать.

– Вы довольно большое внимание уделяете безопасности в активном туризме. Какие проблемы существуют?

– Эта тема очень обширна, о ней можно говорить часами. В прошлом году были события на Сямозере, когда погибло 14 детей. После этого случая многие чиновники стали больше внимания обращать на активный туризм, а он всегда сопряжён с рисками. Далеко ходить не нужно: для того чтобы минимизировать несчастные случаи, мы готовим специалистов, проводников, инструкторов. Уже много лет, например, у нас существует школа водного туризма, ученики которой ходят в учебно-тренировочный поход и обучаются водному виду туризма.