«Главная мотивация – причастность к чемпионату мира»

Открытие центра подготовки городских волонтёров – значимое для Екатеринбурга событие. Оно говорит о том, что до чемпионата мира по футболу остаётся не так много времени, настоящий футбольный праздник приближается с каждым днём. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге торжественно открылся Центр подготовки городских волонтёров чемпионата мира по футболу-2018. Вплоть до старта турнира кандидаты в волонтёры на площадке Дворца игровых видов спорта «Уралочка» будут проходить отборочные испытания и участвовать в образовательных подготовительных программах.

– Уровень и качество проведения в Екатеринбурге такого масштабного события, как чемпионат мира по футболу зависят и от вас. Отмечу, что в целом программа подготовки сегодня реализуется успешно. И я уверен, что с такой командой мы проведём чемпионат на высоком уровне, – обратился со вступительной речью к волонтёрам министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Гости торжественной церемонии открытия Центра получили возможность поучаствовать в викторинах, розыгрыше сувениров с символикой ЧМ-2018 и сфотографироваться в специальной фотозоне. Фото: Алексей Кунилов

Вообще, стоит отметить, что существуют две программы, которые будут заниматься подготовкой волонтёров к чемпионату мира: федеральная (волонтёры оргкомитета), созданная на базе Уральского федерального университета, и городская (городские волонтёры) – на базе регионального центра «Волонтёры Урала». Федеральная программа контролируется главным оргкомитетом, а локальная – администрацией города и министерством спорта Свердловской области.

– Волонтёры оргкомитета будут работать непосредственно на стадионе, а также на значимых объектах, которыми являются аэропорт и железнодорожный вокзал, – рассказала «ОГ» руководитель блока отбора волонтёров оргкомитета Татьяна Акаткина. – Городские волонтёры в первую очередь будут заниматься фан-зоной, которая расположится в ЦПКиО имени Маяковского. Помимо этого, в их сферу ответственности будет входить осуществление работы на информационных стойках в городе, которые будут располагаться непосредственно на туристических маршрутах и рядом с различными культурными центрами. Помимо этого, городские волонтёры будут помогать в больницах, травмпунктах и полицейских участках.

Подать заявку на попадание в федеральную программу и в программу городских волонтёров может любой желающий. Минимальный возраст волонтёров оргкомитета составляет 18 лет, а городских волонтёров – 16 лет. Приём заявок по программе городских волонтёров продолжается на официальном портале города-организатора Екатеринбурга – ekaterinburg-2018.ru – и продлится до декабря 2017 года. После этого будут проходить очные отборы. Приём заявок по программе волонтёров оргкомитета уже закрыт.

– На самом деле, мы должны набрать 1 000 человек по программе городских волонтёров и 1 300 человек по федеральной программе. Отбор по городской программе только стартовал, но заявок уже подано очень много. Кстати, имена тех, кто прошёл отбор, станут известны только в марте следующего года. Уже потом на протяжении четырёх месяцев те, кто прошёл отбор, будут усердно готовиться и обучаться, – пояснила Татьяна Акаткина.

На самом деле, требований к кандидатам не так уж и много. Основное отличие от кандидатов других программ – возрастное ограничение. Безусловно, для волонтёров желательно знание английского языка. От уровня владения волонтёра английским языком будет зависеть его позиция. С иностранными гостями будут взаимодействовать те люди, которые хорошо владеют английским языком. Есть позиции, на которых знание иностранного языка не является обязательным.

– На информационных стойках будут работать несколько городских волонтёров: и те, кто владеет иностранным, и те, кто не владеет. Второй человек будет нацелен на русскоязычную аудиторию, которой в дни чемпионата мира будет много, – отметила Татьяна Акаткина.

Для городских волонтёров желателен, но необязателен опыт работы на подобных мероприятиях. Имеются в виду крупные спортивные мероприятия, на которых работали волонтёры Урала: это и юношеский чемпионат мира по гандболу, и чемпионат Европы по настольному теннису, и «Большой шлем» по дзюдо.

Девушки-волонтёры много фотографировались на Центральном стадионе. Фото: Алексей Кунилов

Также у кандидатов оценивают коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и лидерские качества. Именно их будут оттачивать с теми, кто пройдёт отбор. В июне волонтёры будут работать уже непосредственно на тех площадках, где они и будут располагаться во время проведения чемпионата мира.

Строительные работы ведутся каждый день. Фото: Алексей Кунилов

– Безусловно, мы уже много с кем беседовали. Почти каждый кандидат отмечает, что важнейшей мотивацией для него является приобщение к такому турниру, как чемпионат мира по футболу. Все хотят почувствовать себя частью одной большой команды, которая поможет Екатеринбургу принять такое масштабное спортивное мероприятие. Ну, и, конечно же, большинство волонтёров преследуют цели саморазвития и хотят получить огромный опыт, – заключила Татьяна Акаткина.

Гости торжественной церемонии открытия Центра получили возможность поучаствовать в викторинах, розыгрыше сувениров с символикой ЧМ-2018, сфотографироваться в специальной фотозоне и попробовать большой праздничный торт.

Все волонтёрам был предложен большой праздничный торт. Фото: Алексей Кунилов

На этом сюрпризы для волонтёров не закончились. Все кандидаты, принимавшие участие в церемонии открытия Центра, отправились на Центральный стадион, который во время чемпионата мира будет называться «Екатеринбург-Арена». На объекте уже завершены монолитно-железобетонные работы на всех трибунах, завершено возведение северной сборно-разборной трибуны, завершены работы по строительству пилонов, на которых держится навес, закончены монтаж металлоконструкций крыши стадиона. В настоящее время здесь ведутся отделочные работы в подтрибунных помещениях и отделка фасада, возводится южная сборно-разборная трибуна, начат монтаж дренажной системы футбольного поля.

Центральный стадион продолжает преображаться к чемпионату мира, свой окончательный облик арена должна получить в декабре 2017 года. Фото: Алексей Кунилов

– Сегодня очень насыщенный событиями день. Это ещё раз подтверждает тот факт, что волонтёры – это люди с активной гражданской позицией, люди, для которых движение – это жизнь! Именно благодаря таким людям мы уверены, что чемпионат мира по футболу в нашей стране пройдёт на самом высоком уровне. И мы, конечно же, очень ждём и будем рады новым людям в нашей команде, – отметил директор Центра по подготовке городских волонтёров чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге Александр Анисимов.