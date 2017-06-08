Без Шатова, но с Канунниковым

Олег Шатов не примет участия в Кубке Конфедераций. Фото: Евгений Невольниченко

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил окончательный список игроков, которые примут участие в Кубке Конфедераций, который стартует в России 17 июня. В числе 23 футболистов оказались двое свердловчан.

Примечательно, что среди этих двух футболистов нет, наверное, самого известного свердловского футболиста современности – Олега Шатова. Нижнетагильский полузащитник «Зенита» в нынешнем сезоне успел вступить в конфликт с новым тренерским штабом питерского клуба, а точнее, с главным тренером Мирчей Луческу. Шатов появлялся на поле редко: то травмы, то тренерский штаб не видел Олега в стартовом составе. Так или иначе, сезон 2016/2017 Шатов вряд ли может занести себе в актив, однако при этом не стоит забывать, что свердловчанин являлся одним из самых ярких футболистов в составе нашей сборной, и отсутствие его даже в расширенном списке вызвало у многих болельщиков недоумение.

Вообще, состав национальной команды кардинально изменился по сравнению с составом на предыдущем крупном международном турнире – Евро-2016. «Старичков» всего восемь, причём два из них голкиперы – Игорь Акинфеев и Маринато Гилерме. Вратарская линия, кстати, тоже вызвала большие споры, так как третьим вратарём был вызван Владимир Габулов. Ни Никита Медведев, ни Александр Беленов, которые провели блестящий сезон, не подошли Станиславу Черчесову. Как говорится, тренеру виднее, тем более что Станислав Саламович сам был голкипером.

Среди «старичков» стоит отметить уроженца Каменска-Уральского Игоря Смольникова. Правый защитник «Зенита» осенью залечивал травму, и его попадание в сборную было под большим вопросом. Однако весной Игорь действовал достаточно уверенно, часто появляясь на поле, и «выгрыз» свою путёвку на Кубок Конфедераций.

Полузащита и нападение национальной сборной также пестрит новыми именами. Полоз, Бухаров, Тарасов, Газинский… Все они действительно неплохо проявили себя в текущем сезоне и заслужили места в составе сборной. В окончательный список попал и тагильчанин Максим Канунников, который забил семь мячей за казанский «Рубин».

Также Станислав Черчесов вызвал двух экс-футболистов «Урала» – Александра Ерохина и Фёдора Смолова. Если у первого конкуренция за место в стартовом составе очень серьёзная, то Смолов, ставший второй раз подряд лучшим бомбардиром чемпионата России, является основным нападающим сборной на данный момент. Именно с ним связывают болельщики главные надежды национальной команды, и нападающий старается их оправдывать: венграм-то какой гол забил!

Наверное, если брать отдельные позиции, то с решением Станислава Черчесова можно не согласиться, однако если смотреть на команду в целом, то стоит признать, что это лучшие игроки на сегодняшний день. Ещё бы травмированных Дзюбу, Дзагоева, Зобнина и Фернандеса вернуть – было бы совсем идеально.