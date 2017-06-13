Теннисисты «УГМК» удержали титул чемпионов России

Китайский спортсмен Фан Бо выступает за «УГМК» с марта этого года. Кроме того, на прошедшем в начале июне чемпионате мира он стал обладателем бронзовой награды в смешанном разряде. Фото: Пресс-служба ФНТР

Верхнепышминский клуб «УГМК» стал победителем командного чемпионата России по настольному теннису, который завершился в Сочи. В решающем матче со счётом 3:1 свердловчане обыграли оренбургский «Факел-Газпром» и тем самым второй год подряд стали сильнейшей командой России.

Финал чемпионата в этом году получился по-настоящему жарким. «УГМК» — действующий чемпион России, а «Факел-Газпром» — победитель Лиги европейских чемпионов 2017 года. Неуступчивые соперники до конца держали интригу, и решающие матчи получились даже интереснее финалов крупных международных стартов. Всё дело в том, что «Факел» в этом году привёз действительно чемпионский состав: три лидера оренбуржцев белорус Владимир Самсонов, имеющий немецкое подданство Дмитрий Овчаров и японец Джун Мизутани до финала не имели в клубном чемпионате России ни одного поражения в нынешнем сезоне. Впрочем, теннисистов «УГМК» это не смутило.

Первый финальный матч оправдал ожидания: команды провели на площадке три с половиной часа, и в итоге победу со счетом 3:2 праздновал «УГМК». Во втором матче теннисисты «УГМК» — Александр Шибаев, Григорий Власов и Фан Бо старались играть ещё более агрессивно. Шибаев, проигрывая по ходу встречи 2:5, в итоге смог переиграть Дмитрия Овчарова — 3:2, Григорий Власов мужественно сражался с бывшим одноклубником Джуном Мизутани, но хоть свердловчанин и хорошо знал своего бывшего партнёра, всё же уступил более опытному японцу – 3:0. Решающее слово оставалось за новичком «УГМК» — Фан Бо. И тут китайский легионер показал стопроцентный результат: сначала выиграл у Дениса Ивонина, а затем обыграл в решающей партии Дмитрия Овчарова со счётом 3:1. И титул сильнейшей команды России вновь остался у «УГМК».

— Создали себе небольшое преимущество и выложились максимально, — отметил Александр Шибаев. — Рад, что выдержал матч против Овчарова. Вся команда оба дня настраивалась и сделала всё для победы.

Кстати, супруга Александра Шибаева — Эльза Шибаева — в составе клуба «Родина» тоже стала чемпионкой России.

— Я просто не мог не выиграть, — сказал на это Шибаев.

Таким образом, «УГМК» уже в четвёртый раз стал сильнейшим клубом России. Ранее верхнепышминцы становились чемпионами в 2010, 2013 и 2016 годах.