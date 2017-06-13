«Играй за всех, кто не попал в футбол!»

На протяжении двух месяцев команда болельщиков «Урала» под руководством наставников тренировалась и готовилась к матчу против основы «шмелей». Фото: Дмитрий Медведев

Сегодня в Екатеринбурге завершился футбольный реалити-проект «11». На протяжении двух месяцев 22 футболиста, отобравшиеся в команду болельщиков «Урала», готовились к главной игре в своей жизни – матчу против основы «шмелей». В команду фанатов попал и журналист «ОГ».

В детстве многие мальчишки хотят стать футболистами. У меня тоже была такая мечта – играть на профессиональном уровне. Когда я занимался в академии «Урала», эта мечта была близко. Тренировки, сборы, соревнования и всё ради того, чтобы стать футболистом. Прошло время, и эта мечта не сбылась: увы, футбол остался в моей жизни лишь в качестве хобби.

Но «Урал» позволил хотя бы на день, но почувствовать себя настоящим футболистом. Когда я подавал заявку на участие в проекте «11», не было и мыслей о том, что мне удастся отобраться в команду – слишком высока конкуренция. Множество игроков хотели опробовать свои силы в игре с профессионалами. К своему большому удивлению, в число 22 счастливчиков я попасть всё-таки сумел.

И потом всё как во сне. Тренировки под руководством наставников «Урала-2», подготовка к игре с основным составом «шмелей». Конечно, я понимал, что в игре с футболистами премьер-лиги нам ничего не светит. У нас было только огромное желание, которого оказалось недостаточно.

В день матча я даже вспомнил те детские годы, когда выступал на первенстве Свердловской области: присутствовало знакомое ощущение лёгкого волнения. И это при том, что за свою жизнь я провёл огромное количество футбольных встреч.

Тренерские установки в раздевалке, тактика, телекамеры на бровке поля, а на другой половине – игроки премьер-лиги. Всё действительно было как в той самой детской мечте. Даже «Футбольный марш» Блантера прозвучал перед началом встречи, и я, оказавшись в стартовом составе, прочувствовал всё это на себе.

Удивило и то, что «Урал» действительно выставил против болельщиков практически основной состав. Арапов, Балажиц, Кулаков, Димитров, Ильин, Павленко - недавние финалисты Кубка России вышли на поле с первых минут. Даже только что подписанного Адесойе Ойеволе Александр Тарханов бросил в бой: проверить готовность, так сказать.

С первых минут матча стало ясно, что соперничать с «Уралом» на равных болельщикам просто нереально. Это когда ты сидишь на трибуне или дома перед телевизором, кажется, что футболисты играют ничуть не лучше парней со двора, но когда в течение пяти минут болельщики просто не могли отобрать у «шмелей» мяч, стало ясно, что на поле всё совсем по-другому. Скорости, комбинационная игра, быстрый переход из обороны в атаку… На фоне нас все футболисты «Урала» казались обладателями «Золотого мяча».

Журналист «ОГ» вышел на поле с первых минут матча и играл на позиции правого полузащитника. Дмитрий Медведев

Команда болельщиков играла от обороны, вторым номером, поэтому в атаке мы появлялись редко. По желанию и самоотдаче нас нельзя было упрекнуть, вот только этого оказалось мало. А в игровом плане болельщики часто ошибались в передачах, уступали в скорости.

Во втором тайме у обеих команд произошли замены. «Урал» выпустил на поле второй состав, но даже дублёры оказались на голову выше второго состава болельщиков. Каждый из таймов закончился победой «шмелей» со счётом 5:0, а итоговая цифра 10:0 красноречиво говорит о разнице в классе между игроками двух команд.

Но никто из болельщиков не расстроился, ведь такой шанс выпадает, пожалуй, раз в жизни. «Играй за тех, кто не попал в профессиональный футбол», – сказал мне один знакомый. И я это сделал.