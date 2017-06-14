Начинаем в Екатеринбурге, заканчиваем в Ростове-на-Дону

"Урал" начнёт новый сезон домашним матчем с "Ростовом". В последний раз команды встречались в Екатеринбурге в ноябре прошлого года, тогда "шмели" одержали победу с минимальным счётом, благодаря голу Чисамбы Лунгу (на фото справа). Фото: Дмитрий Медведев

На общем собрании российской футбольной премьер-лиги представителями клубов были приняты и утверждены регламент и календарь на предстоящий сезон. «ОГ» разбирается в том, что предстоит «Уралу» и его болельщикам в сезоне 2017/2018, который стартует 16 июля.

Игры зимой

У составителей календаря РФПЛ из года в год Свердловская область становится самым тёплым регионом страны. Иначе просто нельзя объяснить решения назначить «Уралу» домашние матчи 26 ноября и 10 декабря против «Краснодара» и «Арсенала» соответственно. Каждый сезон повторяется одна и та же ситуация, ничего не меняется. Вот и этой зимой болельщикам придётся запасаться тёплой одеждой и пледами, а футболистам готовиться играть на замороженном поле «СКБ-Банк Арены».

Без резонансного противостояния с «Тереком»

Вот уже третий сезон игры между «Уралом» и «Тереком» приковывают внимание болельщиков, представителей СМИ и букмекерских контор. Однако больше эти матчи не будут вызывать интерес, надо сказать, что этих матчей и вовсе больше не будет. Совет директоров «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат», поэтому в противостоянии «Урала» и «Терека» поставлена точка. Вопрос остаётся один: продолжатся ли интриги в новых встречах между екатеринбургской и грозненской командами?

Начинаем с «Ростовом»

Стартует «Урал» в нынешнем сезоне домашним матчем. В первом туре «шмели» сыграют с «Ростовом» в Екатеринбурге, соответственно завершать чемпионат подопечные Александра Тарханова будут в Ростове-на-Дону. Вообще, первые восемь туров чемпионата России выдадутся для «Урала» тяжёлыми: «Ростов», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив»… Поэтому от того, как «шмели» проявят себя на старте чемпионата, будут зависеть и дальнейшие перспективы команды.

Точные даты матчей станут известны позднее.

Соперники «Урала» в предстоящем сезоне 1-й тур. «Ростов» (д)

2-й тур. «Динамо» (г)

3-й тур. «Уфа» (д)

4-й тур. «Краснодар» (г)

5-й тур. «Зенит» (д)

6-й тур. «Арсенал» (г)

7-й тур. ЦСКА (д)

8-й тур. «Локомотив» (г)

9-й тур. «СКА-Хабаровск» (д)

10-й тур. «Рубин» (г)

11-й тур. «Тосно» (д)

12-й тур. «Спартак» (г)

13-й тур. «Анжи» (д)

14-й тур. «Ахмат» (д)

15-й тур. «Амкар» (г)

16-й тур. «Динамо» (д)

17-й тур. «Уфа» (г)

18-й тур. «Краснодар» (д)

19-й тур. «Зенит» (г)

20-й тур. «Арсенал» (д)

21-й тур. ЦСКА (г)

22-й тур. «Локомотив» (д)

23-й тур. «СКА-Хабаровск» (г)

24-й тур. «Рубин» (д)

25-й тур. «Тосно» (г)

26-й тур. «Спартак» (д)

27-й тур. «Анжи» (г)

28-й тур. «Ахмат» (г)

29-й тур. «Амкар» (д)

30-й тур. «Ростов» (г)