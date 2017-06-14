Начинаем в Екатеринбурге, заканчиваем в Ростове-на-Дону

На общем собрании российской футбольной премьер-лиги представителями клубов были приняты и утверждены регламент и календарь на предстоящий сезон. «ОГ» разбирается в том, что предстоит «Уралу» и его болельщикам в сезоне 2017/2018, который стартует 16 июля.
Игры зимой
У составителей календаря РФПЛ из года в год Свердловская область становится самым тёплым регионом страны. Иначе просто нельзя объяснить решения назначить «Уралу» домашние матчи 26 ноября и 10 декабря против «Краснодара» и «Арсенала» соответственно. Каждый сезон повторяется одна и та же ситуация, ничего не меняется. Вот и этой зимой болельщикам придётся запасаться тёплой одеждой и пледами, а футболистам готовиться играть на замороженном поле «СКБ-Банк Арены».
Без резонансного противостояния с «Тереком»
Вот уже третий сезон игры между «Уралом» и «Тереком» приковывают внимание болельщиков, представителей СМИ и букмекерских контор. Однако больше эти матчи не будут вызывать интерес, надо сказать, что этих матчей и вовсе больше не будет. Совет директоров «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат», поэтому в противостоянии «Урала» и «Терека» поставлена точка. Вопрос остаётся один: продолжатся ли интриги в новых встречах между екатеринбургской и грозненской командами?
Начинаем с «Ростовом»
Стартует «Урал» в нынешнем сезоне домашним матчем. В первом туре «шмели» сыграют с «Ростовом» в Екатеринбурге, соответственно завершать чемпионат подопечные Александра Тарханова будут в Ростове-на-Дону. Вообще, первые восемь туров чемпионата России выдадутся для «Урала» тяжёлыми: «Ростов», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив»… Поэтому от того, как «шмели» проявят себя на старте чемпионата, будут зависеть и дальнейшие перспективы команды.
Точные даты матчей станут известны позднее.
Соперники «Урала» в предстоящем сезоне
- 1-й тур. «Ростов» (д)
- 2-й тур. «Динамо» (г)
- 3-й тур. «Уфа» (д)
- 4-й тур. «Краснодар» (г)
- 5-й тур. «Зенит» (д)
- 6-й тур. «Арсенал» (г)
- 7-й тур. ЦСКА (д)
- 8-й тур. «Локомотив» (г)
- 9-й тур. «СКА-Хабаровск» (д)
- 10-й тур. «Рубин» (г)
- 11-й тур. «Тосно» (д)
- 12-й тур. «Спартак» (г)
- 13-й тур. «Анжи» (д)
- 14-й тур. «Ахмат» (д)
- 15-й тур. «Амкар» (г)
- 16-й тур. «Динамо» (д)
- 17-й тур. «Уфа» (г)
- 18-й тур. «Краснодар» (д)
- 19-й тур. «Зенит» (г)
- 20-й тур. «Арсенал» (д)
- 21-й тур. ЦСКА (г)
- 22-й тур. «Локомотив» (д)
- 23-й тур. «СКА-Хабаровск» (г)
- 24-й тур. «Рубин» (д)
- 25-й тур. «Тосно» (г)
- 26-й тур. «Спартак» (д)
- 27-й тур. «Анжи» (г)
- 28-й тур. «Ахмат» (г)
- 29-й тур. «Амкар» (д)
- 30-й тур. «Ростов» (г)
- Опубликовано в №105 от 15.06.2017