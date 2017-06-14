Ксения Перова: «Азарт ведёт меня к Играм-2020»

Ксения Перова сейчас нацелилась на победу на следующем этапе Кубка мира, который пройдёт с 8 по 13 августа в Берлине. Фото: Пресс-служба международной федерации стрельбы из лука

Лучница из Лесного Ксения ПЕРОВА одержала победу в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира в турецкой Анталье. Для серебряного призёра Олимпийских игр 2016 года, чемпионки Европы-2012 это золото стало первым личным за всё время участия в мировых соревнованиях.

– Ксения, за счёт чего удалось одержать первую личную победу на Кубке мира с 2008 года?

– Я уже занимала второе место, но всё время чего-то не хватало. В этот раз всё совпало – настрой и форма. Но, конечно, пришлось хорошенько собраться. Стрельбище расположено недалеко от моря, и с него всё время дул ветер. В такие моменты нужно делать технически сложные выстрелы, делать поправку на ветер.

– Однако в командном турнире, в отличие от предыдущего этапа, где сборная завоевала золото, вы – лишь четвёртые…

– Увы… У нас всегда в планах попадать в тройку. Да, в Анталье не получилось выполнить «программу минимум», но в этом ничего страшного нет. Всё равно мы всегда рядом, всегда на виду. Но, кстати, это мне помогло лучше узнать стрельбище. Я уже знала, какой ветер, как лучше стрелять в таких условиях. Вторая финалистка – Линь Ши-Чиа – не принимала участия в командных соревнованиях. Но, как ни странно звучит, мне ещё помогло то, что я не очень хорошо стреляла в команде. Я на себя разозлилась и сказала себе: «Соберись! Впереди золотой финал!»

– Значит, помогла спортивная злость?

– Да! Когда в команде у меня не задалась стрельба, я решила не давать слабину, разозлилась на себя и решила, что в любом случае буду попадать точно в цель.

– На этапе не выступили одни из лидеров стрельбы из лука – сборная Кореи. Лучше было в психологическом плане?

– Практически нет. Те же тайваньцы очень похожи по стилю на корейцев. Было достаточно сильных спортсменов. Кстати, на предыдущем этапе в Шанхае мы выиграли у кореянок за выход в финал – 6:0. Мы уже их не особо боимся, не то что раньше (смеётся).

– Кто на данный момент ваш главный противник?

– Корея, Тайвань. Достойное сопротивление оказывает Китай. Периодически высокие результаты показывают немки. У них сейчас подъём уровня спортсменов. Европейцы вслед за азиатами начинают подтягиваться. Но в Европе мы до сих пор самые сильные.

– Знаем, каждая победа вам даётся ценой разлуки с дочерью. Со временем стало легче расставаться с ней?

– Становится только труднее… Дочка растёт, начинает что-то понимать. Раньше, когда она была совсем маленькая, ещё не понимала, что к чему, но теперь спрашивает, где мама… Правда, сейчас уже можно созвониться с ней, услышать её голос. Но в целом – тяжело… Я не была дома больше месяца.

– После победы вы сказали: «Я точно собираюсь стрелять до Токио». Раскройте главный секрет: означает ли это, что мы вас увидим на Играх-2020?

– (Смеётся)… Вы же понимаете, что у меня взяли интервью сразу после победы. Эйфория, эмоциональный взлёт, а потом подумала и… Но всё на самом деле идёт к этому. Годы так быстро летят, я смотрю, что Олимпиада была уже год назад и не за горами следующая. Пока есть результат, буду пробовать. У меня есть спортивный азарт, и он начинает вести меня к Олимпиаде. Очень хочется принять участие, но это будет очень непросто.