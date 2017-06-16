Дуэль Роналду и Смольникова… и другие интриги Кубка Конфедераций

Стадион «Фишт» в Сочи принял три тестовых матча, в том числе и финал Кубка России по футболу «Урал» – «Локомотив», и полностью готов к Кубку Конфедераций. Фото: Никита Медведевских

На протяжении двух недель восемь сильнейших команд со всех континентов будут бороться за победу в «Турнире чемпионов», который примут у себя помимо Северной столицы Казань, Сочи и Москва.

Надеемся и верим

Состав сборной России на Кубок Конфедераций уже обсуждался в «ОГ». И отсутствие в заявке в связи с решением Станислава Черчесова Олега Шатова, Александра Кокорина, Александра Беленова и отсутствие травмированных Артёма Дзюбы, Алана Дзагоева, а теперь ещё и Романа Зобнина – всё это уже обсуждалось. У нас было время посмотреть на сборную без участия этих футболистов: накануне старта Кубка Конфедераций россияне провели два товарищеских матча с Венгрией и Чили.

В нынешней сборной нет звёздных игроков, на кого мы бы возлагали большие надежды, но зато в ней собраны те футболисты, которые будут играть с желанием. Кстати, в памятном 2008 году на чемпионате Европы у наших футболистов желания было хоть отбавляй, отсюда и результат.

Для большинства нынешних футболистов сборной Кубок Конфедераций – первый крупный турнир в составе национальной команды и шанс проявить себя перед домашним чемпионатом мира. Казалось бы, мелочь, но всё же: даже гимн всей командой стали петь! И эта сплочённость переносится на поле. В недавнем матче с чилийцами, которые, между прочим, в финале Кубка Америки обыграли Аргентину, подопечные Станислава Черчесова смотрелись неплохо. Ничья с южноамериканцами даёт надежды на то, что на Кубке Конфедераций наша сборная покажет не только хорошую игру, но и результат. А венгров наша команда будто и вовсе не заметила, уверенно победив со счётом 3:0. Два разных матча, где сборная России играла как первым номером, так и вторым, и в обоих случаях добилась достойного результата, что особенно радует в преддверии «Турнира чемпионов».

К нам едет Криштиану

Кубок Конфедераций – отличная возможность для российских болельщиков увидеть звёзд мирового футбола вживую. К нам едет Криштиану Роналду – лучший футболист планеты последних лет. Португалия, кстати, будет играть в одной группе с россиянами: ох и не сладко же придётся нашей обороне, и в частности уроженцу Каменска-Уральского Игорю Смольникову. В «Реале» Криштиану играет на левом фланге атаки, а Смольников является правым защитником, соответственно, вполне возможно, что на Кубке Конфедераций мы увидим дуэль Роналду – Смольников.

Помимо португальцев в Россию пожалуют действующие чемпионы мира – сборная Германии. Главный тренер «немецкой машины» Йоахим Лёв привезёт на Кубок Конфедераций молодых игроков, однако это не делает сборную слабее, ведь у немцев смена поколений проходит весьма безболезненно. За последние 15 лет бундесманшафт участвовала в четырёх чемпионатах мира и всегда была на пьедестале: дважды третье место, одно второе и одна победа.

Также в Кубке Конфедераций примут участие Чили, Мексика, Камерун, Австралия и Новая Зеландия. Каждая из этих команд, безусловно, приедет в Россию только за победой. Ведь оттого Кубок Конфедераций и называют «Турниром чемпионов»: здесь лучшие команды со всех уголков света.

За Питер волнительно

Россия готовилась к Кубку Конфедераций основательно, ведь этот турнир является некой репетицией перед чемпионатом мира.

Совершенно точно к приёму гостей готова московская «Открытие-Арена». Она, кстати, уже прошла всевозможные проверки, ведь именно там принимает домашние матчи «Спартак» – самая популярная нынче команда страны. Там и фаер-шоу были, и празднование долгожданного чемпионства – арена всё выдержала.

«Казань-Арена» была открыта не так давно и готова принимать у себя соревнования такого масштаба. Тем более, что в столице Татарстана на новеньком стадионе играют очень редко: то его переоборудуют под соревнования по другим видам (чемпионат мира по водным видам спорта-2015), то поле перестилают или просто берегут для Кубка Конфедераций и чемпионата мира.

Ещё на двух стадионах, которые будут принимать Кубок Конфедераций, я побывал лично. Сочинский «Фишт», безусловно, готов к проведению крупных спортивных мероприятий. Сама арена проработана до мелочей, к ней действительно нельзя придраться. Единственное, что меня немного смутило – это сборно-разборные трибуны. Они сильно вытянуты вверх, и если сидеть на самом верху, то кажется, что сейчас то и дело с кресла сдует ветром. Да вообще страшно, когда эти трибуны начинают покачиваться. Однако организаторы уверяют, что эти конструкции прочнее, чем основные трибуны.

Единственный стадион, который вызывает у меня сомнения – «Крестовский» в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, он не особо готов к такой ответственности – на этой арене пройдут стартовый матч турнира и финал. Понятно, что на «Крестовский» возлагали большие надежды. Сколько времени его строили, а всё никак не могут достроить. Замену газона, который изначально был на стадионе, закончили буквально за несколько дней до старта турнира. Да и в целом стадион хоть и впечатляет своими размерами, но имеет множество недоработок, которые я видел своими глазами во время матча-открытия арены: где-то протекает крыша, где-то до сих пор ведутся строительные работы. Остаётся лишь надеяться на то, что эти «косяки» будут устранены.

Календарь Группа А: Россия

Мексика

Португалия

Новая Зеландия Группа Б: Германия

Чили

Камерун

Австралия Расписание матчей: Россия – Новая Зеландия, 17 июня, 20:00, Санкт-Петербург.

17 июня, 20:00, Санкт-Петербург. Португалия – Мексика, 18 июня, 20:00, Казань.

18 июня, 20:00, Казань. Камерун – Чили, 18 июня, 23:00, Москва.

18 июня, 23:00, Москва. Германия – Австралия, 19 июня, 21:00, Сочи.

19 июня, 21:00, Сочи. Россия – Португалия, 21 июня, 20:00, Москва.

21 июня, 20:00, Москва. Мексика – Новая Зеландия, 21 июня, 23:00, Сочи.

21 июня, 23:00, Сочи. Камерун – Австралия, 22 июня, 20:00, Санкт-Петербург.

22 июня, 20:00, Санкт-Петербург. Германия – Чили , 22 июня, 23:00, Казань.

, 22 июня, 23:00, Казань. Мексика – Россия, 24 июня, 20:00, Казань.

24 июня, 20:00, Казань. Португалия – Новая Зеландия, 24 июня, 20:00, Санкт-Петербург.

24 июня, 20:00, Санкт-Петербург. Чили – Австралия , 25 июня, 20:00, Москва.

, 25 июня, 20:00, Москва. Камерун – Германия, 25 июня, 20:00, Сочи.

25 июня, 20:00, Сочи. Полуфинал. А1 – B2, 28 июня, 23:00, Казань.

28 июня, 23:00, Казань. Полуфинал. А2 – B1, 29 июня, 23:00, Сочи.

29 июня, 23:00, Сочи. Матч за третье место, 2 июля, 17:00, Москва.

2 июля, 17:00, Москва. Финал, 2 июля, 23:00, Санкт-Петербург. Начало матчей указано по екатеринбургскому времени. Все матчи будут показаны по Первому каналу или по телеканалу «Матч ТВ»