Баскетболистки начинают с чистого листа

В нынешней сборной России лишь два игрока из той команды, которая в 2011 году выигрывала чемпионат Европы, в том числе «лисица» Евгения Белякова. Фото: Александр Зайцев

Вчера вечером матчем со сборной Латвии женская сборная России по баскетболу стартовала на чемпионате Европы, который принимают два чешских города – Прага и Градец-Кралове.

В сборной России три баскетболистки, которые весной этого года стали чемпионками России в составе екатеринбургской команды «УГМК» – защитник Евгения Белякова, форвард Мария Черепанова и центровая Наталья Виеру. Правда, Черепанова уже ряды «лисиц» покинула, рассчитывая в оренбургской «Надежде» больше времени проводить на площадке, а не на скамейке запасных. Есть среди сборниц и баскетболистка, которая в следующем сезоне будет играть за «УГМК» – лучшая разыгрывающая России 2016 года Елена Беглова из «Надежды».

Не столь широкое представительство, как прежде, имеет екатеринбургский клуб в других сборных, участвующих в турнире – Эмма Мессеман в команде Бельгии, Ника Барич в сборной Словении, а также испанский дуэт Санчо Литтл и Альба Торренс.

Былые заслуги сборной России – две олимпийских бронзы, три серебра на чемпионатах мира и три победы на чемпионатах Европы – уже не более чем славная история. Последнего большого успеха наши девушки добивались семь лет назад, и команда образца 2017 года – это по сути новый коллектив, начинающий с чистого листа. Задача-минимум, поставленная перед командой, – попасть в первую пятёрку, то есть отобраться на чемпионат мира (предыдущее мировое первенство, напомним, сборная России впервые в истории пропустила). Если среди пяти лучших команд по итогам турнира окажется хозяйка чемпионата мира 2018 года Испания (что более чем вероятно), то зачётным для россиянок будет и шестое место.

Отборочный турнир к чемпионату Европы наша команда прошла без единого поражения – шесть побед в шести матчах, но там и не было серьёзных соперников. К примеру, стартовую игру квалификации обновлённая сборная России провела в Екатеринбурге в ноябре 2015 года и разгромила Болгарию 72:39. На чемпионате Европы придётся доказывать свою состоятельность в играх с сильнейшими командами континента.

Помимо вчерашней игры с Латвией, наша команда в групповом турнире также сегодня сыграет с Бельгией и 19 июня с Черногорией. Победители групп выходят сразу в четвертьфинал, а вторые и третьи команды начнут плей-офф с 1/8 финала.