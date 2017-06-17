«Гонка героев» в новом формате

Официальный сайт «гонки героев»

Ровно через неделю, 24 июня, в Свердловской области пройдёт традиционная «Гонка героев – 2017». В этом году организаторы массового мероприятия внесли в соревнования кардинальные изменения.

– Наверное, одно из главных изменений «Гонки героев» заключается в том, что она стала спортивной. Теперь это не военный полигон, не военная трасса, там не будет военной техники. Все препятствия направлены теперь на физические упражнения, и сама трасса стала более спортивной, – рассказала «ОГ» одна из организаторов «Гонки героев – 2017» Татьяна Акаткина.

Вообще нужно сказать, что изменилось место проведения мероприятия. В этом году всех желающих пробежать гонку будет принимать спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая» под Нижним Тагилом. Для участников будет организован трансфер от Южного автовокзала Екатеринбурга, информация о времени трансфера появится позже. Напомним, что раньше «Гонка героев» проводилась на военном полигоне «Свердловский».

Ещё одно нововведение мероприятия – отсутствие команд. Раньше участники проходили полосу препятствий взводами по 10 человек, сейчас, как говорится, каждый сам за себя. В «Гонке героев – 2017» будет два формата: «Чемпионат» и «Массовый старт».

«Массовый старт» является основным. Люди будут бежать волнами по 150 человек через определённый промежуток времени. По сути, в гонке участники могут бежать с друзьями, если попали по времени в один забег, помогать друг другу, это не возбраняется. Стоит отметить, что раньше были инструкторы, которые бегали вместе со взводами, сейчас инструкторы стоят непосредственно на препятствиях и помогают участникам.

Отдельное внимание стоит уделить формату «Чемпионат». Этот вид гонки предназначен для спортсменов, которые чувствуют в себе силы быстро преодолеть дистанцию и побороться за победу. Участники «Чемпионата» будут соревноваться в четырёх категориях: мужчины, женщины, пары и пятёрки. Все они будут бежать на время. Победители в каждой дисциплине отправятся на финальный всероссийский этап «Гонки героев», который пройдёт в Москве. Туда съедутся победители со всех регионов страны. «Массовый старт» же люди в основном бегут для себя, ни за что не борются. Конечно, каждый участник снабжён чипом и может узнать своё время, но оно ни на что не повлияет.

Ещё одним нововведением «Гонки героев – 2017» является появление фан-зоны для участников и болельщиков. По словам организаторов, на горе Белой созданы зоны пейнтбола, картинга, воркаута. Для участников всё это бесплатно. Также будет организован фудкорт.

Протяжённость новой трассы составит девять километров. Участники должны будут преодолеть 24 препятствия, которые равномерно расположены по всей длине трассы. Среди них – традиционные «Подъём в гору», «Наклонная стена», «Колючая проволка». Будут препятствия с экзотическими названиями «Дотянуться до небес», «Ёжик», «Штрихкод». Некоторые этапы организаторы сохраняют в тайне, чтобы участникам интереснее было преодолевать трассу. Стоит отметить, что все препятствия теперь доступны для болельщиков, они могут поддерживать своих друзей, бегущих гонку.

В «Гонке героев – 2017» примет участие и журналист «ОГ». Вместе с фотографом корреспондент преодолеет все препятствия и ощутит все трудности новой трассы на себе.