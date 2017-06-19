Удар ниже пояса: Ковалёв поиграл реванш Уорду

Сергей Ковалёв потерпел второе поражение в карьере подряд. Фото: Александр Исаков

В Лас-Вегасе состоялся долгожданный бой-реванш российского боксёра, магистранта УрФУ Сергея Ковалёва и американца Андре Уорда. Как и первый поединок, реванш не обошёлся без скандала. Андре Уорд одержал победу техническим нокаутом и сохранил за собой титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Погоня за нокаутом

Реванша любителям бокса пришлось ждать очень долго. В контракте первого боя был пункт о немедленном реванше в случае поражения Ковалёва, однако американец долгое время избегал россиянина. Он даже начал думать о том, чтобы завершить карьеру. Ковалёв же провоцировал Уорда, пытаясь выйти его на ринг. И угрозы были, и насмешки. В итоге американец согласился на реванш, а Сергей пообещал «закончить карьеру Уорда».

И он действительно был нацелен на то, чтобы не просто выиграть бой, а обязательно нокаутировать американца. Прессинг с первых минут, активный джеб. Ковалёв стал часто подключать и правую руку, нанося мощные удары. Однако Уорд защищался очень грамотно, как будто не замечая натиска россиянина. И после двух стартовых раундов, которые Сергей занёс себе в актив, инициатива постепенно перешла к американцу.

Уорд контролировал бой. И, в отличие от Ковалёва, чаще работал по корпусу. В нескольких эпизодах американец бил очень низко, однако рефери не обращал на это внимание. Надо сказать, что боксёрские трусы Сергея были надеты довольно высоко, поэтому определить, куда всё-таки попадал американец своими ударами, было очень сложно.

Всё шло к тому, что Уорд одержит победу решением судей, если не случится ничего неожиданного. И это самое «неожиданное» случилось в восьмом раунде.

Судья «поплыл»

В середине боя у Ковалёва, казалось, закончился бензин. И это очень странно, ведь Сергей очень долго готовился к этому бою и должен был подойти к нему в оптимальной форме. Но что-то пошло не так, Уорд выглядел свежее, мобильнее. Перед началом восьмого раунда в судейских записках лидировал Уорд с незначительным преимуществом. Ковалёв начал раунд активно, однако затем пропустил встречный удар справа и, как говорится, «поплыл». Сергей явно потерялся в пространстве, а Уорд, воспользовавшись моментом, буквально полетел добивать россиянина. Уорд старался работать в корпус, очень часто действуя, что называется, «на грани». Ковалёв пытался показать рефери, что удары приходятся в пах, но Тони Уикс не обращал на это внимание. И вот тут началось самое интересное. Уорд нанёс несколько ударов в корпус, один из которых явно пришёлся в пах. Ковалёв присел на канаты, а рефери вместо того, чтобы отсчитывать нокдаун, засчитал технический нокаут. Всё произошло слишком быстро, никто не успел опомниться, как бой завершился.

На Ковалёва было больно смотреть. Во-первых, досталось ему от Уорда действительно прилично. Во-вторых, самый главный бой в карьере Сергей проиграл. Пусть каким-то странным судейским решением, но проиграл.

Уорд дрался грязно, «на грани». Но этого стоило ожидать и к этому стоило быть готовым. Также стоило ожидать, что рефери будет на стороне американца. Ковалёву нужно было «положить» Уорда, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов относительно победителя в этом противостоянии. Но вышло всё наоборот.

Что дальше?

Наверное, главный вопрос на сегодняшний день – что будет дальше? Команда Ковалёва намерена подать протест, но он вряд ли на что-то повлияет. Атлетическая комиссия штата Невада уже заявила о том, что рефери действовал по правилам. Сам Сергей заявил, что намерен провести ещё один бой с Уордом, а так же подчеркнул, что мог продолжать поединок.

– Спасибо всем моим фанам за поддержку, всем кто пришёл. Вы сами всё видели, но случилось то, что случилось. Уорд очень везучий, сын судей. Он не потряс меня, я устал, но мог боксировать и дальше. Андре нанёс несколько ударов ниже пояса, у меня не металлические яйца. Но никто не знает, как бы закончился наш бой, если бы рефери не остановил поединок, – заявил Сергей после боя.

По словам промоутера Ковалёва, боксёр выйдет на ринг осенью, а, значит, завершать карьеру после двух поражений подряд Сергей не намерен. Шансы на то, что третий бой между Уордом и Ковалёвым состоится, малы. Американец может закончить карьеру, оставшись непобедимым. И это будет вполне логично.